Enric Millo inaugurarà a Tarragona l'exposició 'Eradiquem la mutilació genital femenina'

L’acte tindrà lloc el proper dilluns 5 de febrer a les 12h a la subdelegació del Govern

Actualitzada 02/02/2018 a les 13:59

El delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, visitarà Tarragona el proper dilluns 5 de febrer per inaugurar l’exposició Eradiquem la mutilació genital femenina. L’acte tindrà lloc a les 12 del migdia a la Subdelegació del Govern de Tarragona, qui organitza la mostra en col·laboració amb la Confederación de Mujeren en Igualdad.L’exposició està composada per 35 il·lustracions finalistes del concurs Campanya d’Eradicació de la Mutilació Genital Femenina. El dia 6 de febrer se celebra Dia Internacional de Tolerància Zero amb la mutilació genital femenina, segons ha establert l'Organització Mundial de la Salut (OMS).