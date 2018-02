Els remers del Nàutic demanen l'urgent dragatge del riu Francolí

El Port té previst fer-ho i està pendent de rebre l’autorització ambiental de la Generalitat

Actualitzada 01/02/2018 a les 21:15

La presència de llot i l’acumulació de deixalles en el tram final del Francolí, on té la seu la secció de rem del Club Nàutic, fa que les persones que entrenen aquest esport depenguin del curs de les marees per poder practicar amb els bots. Alejandro Demiddi, entrenador de la secció des de l’any 2005 i de la selecció espanyola juvenil, ha informat a aquesta redacció que «és urgent el dragatge del riu, perquè quan la marea baixa no podem entrenar i els llots arriben fins a l’embarcador». «A més –va afegir– correm el risc que es trenquin els bots, que estan valorats entre 5.000 i 7.000 euros, a causa de la poca profunditat –a vegades mig metre– que hi ha molts dies, en els quals no poden sortir a entrenar».Demiddi va informar que «el Port té un projecte, amb el seu pressupost, per dragar aquest tram del riu, però a nosaltres ens urgeix que ho faci perquè tenim equips competitius, ja que el nostre està entre els cinc millors clubs d’Espanya, i tenim prop de dos-cents practicants de totes les edats». Una altra conseqüència negativa, empitjorada per la poca quantitat d’aigua que baixa pel Francolí, és la mala olor.L’Autoritat Portuària de Tarragona va informar ahir que té previst realitzar el dragatge d’aquesta zona de la desembocadura del riu Francolí durant aquest any 2018. Per poder-lo dur a terme, és necessària una autorització medi ambiental de la Generalitat de Catalunya, «autorització que, en aquests moments, s’està tramitant», va indicar.El Port va subratllar que, «un cop tinguem el vistiplau medi ambiental corresponent, l’APT té previst iniciar immediatament els treballs de dragatge, que tenen com a objectiu la retirada del material acumulat a la llera del riu en aquella zona i rebaixar el nivell entre 1 i 1,5 metres». El Port ja té una partida pressupostària reservada de 300.000 euros per a aquestes tasques de dragatge.Demiddi va comentar que els remers que entrenen en el tram final del riu es troben tot tipus d’objectes que poden malmetre les embarcacions, «partir-les d’un cop perquè són molt fràgils», com poden ser carros de supermercat que la gent llença al riu. Per altra banda, va suggerir que quedaria bé endreçar al marge dret, on hi ha un camí, «i fer una mena de passeig on la gent pogués anar a caminar o en bicicleta i, de pas, veure com entrenem».