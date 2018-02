El propietari de Los Pilares porta la seva protesta al Mercat Central

Juan Antonio Heredia diu que «m’han fet empentes quan estava a dins»

Juan Antonio Heredia, propietari del bar Los Pilares, ubicat a la zona d’influència del mercadet de Bonavista i que manté un llarg litigi amb Espimsa, va portar ahir dijous la seva protesta al Mercat Central, on va desplegar una pancarta. Heredia va assegurar que «m’han intentat treure la pancarta i m’han fet una empenta quan baixava per les escales». El propietari del bar, que la setmana passada també va traslladar la seva protesta al ple municipal celebrat el dijous, va dir que «Espimsa va per mi i estic desesperat, perquè ja he hagut d’acomiadar dues treballadores i, segurament, aviat hauré de fer el mateix amb una altra, perquè Espimsa està asfixiant el meu negoci». «A més –va afegir– està tirant els paradistes en contra meva». Heredia va iniciar la seva protesta quan va comprar el bar i va comprovar com furgonetes de paradistes aparcaven a només uns centímetres de distància del seu local.