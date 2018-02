El Ball de Diables de Tarragona presenta el logotip del seu 35è aniversari

La imatge del logotip és obra de l'il·lustrador tarragoní Eduard Polo

El Ball de Diables de Tarragona ja té logotip pels seus 35 anys, que celebra aquest 2018 junt amb el 20è aniversari del Ball de Diables de Tarragona Infantil i el 10è de l’Aligueta. El logotip és obra de l’il·lustrador tarragoní Eduard Polo, el qual també està preparant altres elements gràfics que es presentaran amb el programa d’actes a principis d’estiu. El logotip presidirà el programa d’actes i serà la imatge corporativa de l’entitat durant tot l’any.La imatge del logotip està formada pels símbols de poder de Llucifer, la Diablessa i, destacant per davant dels altres, els de l'Arcàngel Sant Miquel. Això és així perquè en aquest any de triple aniversari la figura de l'Arcàngel representa i aglutina les tres branques: per la banda infernal, és personatge infantil i comú a les dues versions del Ball de Sant Miquel i Diables; per la banda aliguera, l'arcàngel forma part del mateix «bàndol» que l'àliga, «els bons» i els uneix la imatge daurada i resplendent d'una i l'altre.En una lectura menys simbòlica, Àliga i complements de metall de l'Arcàngel són obra del mateix artista, el vila-secà Antoni Mas. A més a més, amb motiu de l'aniversari, tot el vestuari de l'Arcàngel es renova i els complements s'estan restaurant, tant els metalls, com el cuir i el plomall del casc i ales.