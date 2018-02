Detingut un veí de Tarragona per simular el robatori d'un cotxe per cobrar l'assegurança

L’arrestat va intentar estafar 70.000 euros a la seva asseguradora

Els Mossos d’Esquadra van detenir, el passat dimarts, un home de 55 anys, nacionalitat espanyola i veí de Tarragona, com a presumpte autor d’un delicte de simulació de delicte i un delicte d’estafa.La investigació es va iniciar a partir de la denúncia que l’arrestat va posar el 22 de setembre de 2017. L’home explicava que havia deixat estacionat un vehicle de gamma alta a Tarragona i en tornar a buscar-lo, va veure que ja no hi era. Els investigadors van començar a fer comprovacions per tal de localitzar el vehicle i la persona que suposadament l’havia robat. Mentrestant, el denunciant es va posar en contacte amb la seva asseguradora per aconseguir una indemnització de 70.000 euros.Amb la investigació oberta, el 22 de desembre, el propietari del vehicle va informar-los que ell mateix havia localitzat el seu cotxe aparcat en un carrer de Salou i l’havia pogut recuperar. En base a les declaracions de l’individu, els agents van continuar indagant i van comprovar que el turisme mai havia estat robat. De fet, durant el temps que se suposava que el cotxe estava sostret, es va veure l’individu amb el seu vehicle.La policia autonòmica va detenir l’home per simular un delicte i per estafa. Després de declarar en dependències policials, l’home va quedar en llibertat a l’espera de comparèixer davant del jutge.