La Generalitat equiparà el Palau d'Esports per als Jocs Mediterranis

Les obres de l'última fase s'iniciaran la primera quinzena de març

Actualitzada 01/02/2018 a les 20:34

Aquest matí, la Diputació de Tarragona, l'Ajuntament i la Generalitat s'han reunit per parlar sobre l'estat d'execució de les obres del Palau d'Esports Catalunya. La Secretaria General de l'Esport ha assegurat que deixarà equipat el Palau amb parquet i amb grades supletòries per a la celebració dels Jocs Mediterranis.L'equipament permetrà a la instal·lació acollir durant els Jocs fins a 5.000 persones i comptar amb una superfície de joc que possibiliti fins a tres pistes simultànies en paral·lel.A la reunió s’ha constatat que, un cop finalitzat el termini de presentació d’ofertes, fins a tres empreses opten a la realització de les obres de la quarta i definitiva fase. Unes obres que es preveu que s’iniciïn durant la primera quinzena de març i que posaran punt i final a la construcció d’un equipament impulsat per la Secretaria General de l’Esport i que haurà suposat una inversió de més de 17 milions d’euros per part de la Generalitat de Catalunya.Les tres institucions han refermat el seu compromís amb la celebració dela cita esportiva, que suposarà una important inversió pública en matèria d’instal·lacions esportives tant a la ciutat de Tarragona com en el conjunt de la demarcació.A la reunió hi han participat Josep Poblet, president de la Diputació de Tarragona; Javier Villamayor, comissionat dels Jocs Mediterranis de l’Ajuntament de Tarragona; Joaquim Nin, secretari general del Departament de la Presidència de la Generalitat; Gerard Figueras, secretari general de l’Esport, i Joan Plana, representant territorial de l’Esport a Tarragona.