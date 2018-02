La Diputació farà una vorera entre la Ciutat Residencial i la Llarga

L’ens provincial ha traspassat a l’Ajuntament diversos trams de carretera de la seva propietat que es troben al terme municipal de Tarragona

Actualitzada 31/01/2018 a les 21:37

Carreteres de Foment

La Diputació de Tarragona construirà una vorera en el tram de carretera de la seva propietat localitzat entre la Ciutat Residencial –com popularment es coneix la Ciutat de Repòs i Vacances– i la platja Llarga –zona del Club Marítim–. Aquest compromís forma part de l’acord al qual han arribat les dues administracions i que implica que l’ens provincial procedirà a fer efectiu el traspàs a l’Ajuntament de les carreteres de la seva propietat que es troben a l’interior del terme municipal de Tarragona.L’acord, aprovat pel ple de l’Ajuntament celebrat el dijous de la passada setmana, afecta a trams de carreteres situats entre els Pallaresos i Tarragona –carretera de Santes Creus– i el barri de Sant Salvador, travesseres situades a Sant Pere i Sant Pau i Rodolat del Moro, el citat accés a la platja Llarga des de la N–340 i un sector de la carretera que uneix la ciutat amb el Far de Salou.El regidor de Territori, Josep Maria Milà, va informar aquesta redacció que l’objectiu que es persegueix amb aquesta operació és que la major part dels citats trams de carreteres passin a convertir-se «en carrers de la ciutat». De fet, en alguns dels casos ja compleixen aquesta funció urbanística. Milà va dir que fer un traspàs de propietat d’aquestes característiques «no és fàcil» i va anunciar que «la Diputació farà unes obres mínimes per deixar les carreteres en bones condicions abans de procedir a fer el traspàs definitiu».Milà va destacar que la construcció d’una vorera entre la Ciutat Residencial i la platja Llarga és una obra necessària «per motius de seguretat». En l’actualitat, les persones que acudeixen a la Llarga a peu, en molts casos carregades amb estris de platja, topen amb l’inconvenient que suposa la presència de cotxes que es dirigeixen al mateix destí.Més complicat serà arribar a un acord pel traspàs de carreteres propietat de l’Estat i que gestiona el Ministeri de Foment. L’Ajuntament treballa des de fa anys per aconseguir aquest objectiu pel que fa a les carreteres de Barcelona, València i Valls. Milà va afirmar que «Foment ens les donaria demà mateix, però cal pactar les condicions del traspàs» perquè, després, l’Ajuntament haurà de fer-se càrrec «del manteniment», un capítol que té un important cost econòmic. El nombre de quilòmetres que seria traspassat és de catorze.L’operació s’ha de fer, tot i que no hi ha cap calendari a curt termini, perquè és imprescindible per millorar la connexió del centre de la ciutat amb els barris de Ponent, convertint l’N-340 en una avinguda, així com transformar el tram de l’N-240 fins a Sant Salvador en una via urbana i la carretera de Barcelona fins a Tamarit. Milà va remarcar que «estem treballant i penso que aconseguirem el traspàs en bones condicions». La transformació d’aquestes carreteres en vies urbanes és una llarga reivindicació que fan les organitzacions veïnals de diversos punts del terme municipal, especialment les dels barris de Ponent i de Sant Salvador, que des del punt de vista viari se senten allunyades del centre de Tarragona. Una de les demandes fa referència a la possibilitat de poder desplaçar-se a peu per voreres.