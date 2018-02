L'Ajuntament vol subhastar Ca l'Ardiaca «com més aviat millor»

Els promotors van exhaurir, fa vuit mesos, el termini per presentar el projecte executiu per fer un hotel de luxe

Actualitzada 31/01/2018 a les 21:33

El darrer contacte

A l’Ajuntament de Tarragona se li està acabant la paciència i vol posar fi a la paràlisi que afecta l’edifici medieval del Pla de la Seu conegut com Ca l’Ardiaca, que conté en el seu interior restes arqueològiques de diverses èpoques i unes de romanes d’especial rellevància. Han passat vuit mesos des que la promotora aragonessa Desarrollos Arbe tenia de termini –fins al mes de maig de l’any passat– per presentar el projecte executiu, període de temps que va superar. Aquest fet va suposar invalidar el projecte bàsic. Davant d’aquesta situació, i després dels anys transcorreguts des que la promotora va adquirir l’immoble, l’Ajuntament es planteja, ara de manera definitiva, expropiar o subhastar l’edifici, una facultat que li atribueix la llei, va manifestar ahir a aquesta redacció Josep Maria Milà, regidor de Territori. Milà va confirmar la informació que va avançar el digital Tarragona 21.El regidor va argumentar que Desarrollos Arbe «està fora de termini per presentar el projecte executiu», una iniciativa que tenia com a objectiu l’obertura d’un hotel de luxe en un edifici històric de la Part Alta que havia estat propietat de l’Església. Milà va explicar que l’incompliment de les condicions del termini per presentar el projecte executiu i el fet que l’immoble estigui inclòs en el registre de solars sense edificar, la llei faculta a l’Ajuntament a «expropiar o subhastar», tot i no ser-ne el propietari. «El que no farem –va dir el regidor de Territori–, serà comprar l’edifici», i va assegurar que «volem acabar d’una vegada per totes amb aquest tema». És per aquest darrer motiu expressat per Milà que «la intenció de l’Ajuntament és adoptar una decisió com més aviat millor, ja que nosaltres i la Comissió Territorial de Patrimoni de la Generalitat hem fet tot el que havíem de fer».El projecte ha topat amb diversos entrebancs des de la compra de l’edifici, com la presència en el seu interior de restes romanes que complicaven la distribució interior de les distintes dependències del futur hotel, i, també, van aparèixer esquerdes a l’exterior que van obligar a fer una intervenció d’urgència i a col·locar una lona per minimitzar, visualment, l’impacte. A aquestes incidències cal afegir d’altres, com un incendi, la presència d’ocupes durant un temps i el litigi mantingut per un agent immobiliària que va adquirir uns baixos que Desarrollos Arbe va incloure en el projecte constructiu de l’hotel.El maig del 2016 l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ja va alertar que l’Ajuntament havia donat «un ultimàtum» a Desarrollos Arbe i va parlar de diverses opcions, entre les quals hi havia «l’expropiació o que traspassin voluntàriament el projecte a una altra promotora», va dir.Des de l’adquisició de Ca l’Ardiaca per transformar l’edifici en un hotel de luxe ha passat més d’una dècada. De fet, el mes d’abril del 2009 –aviat farà nou anys–, la Comissió Territorial d’Urbanisme va aprovar un pla especial que feia possible la conversió de l’immoble medieval en establiment hostaler. Posteriorment, el 2016 el Departament de Cultura de la Generalitat va donar el vistiplau al projecte bàsic, però advertia que en el cas que els promotors volguessin aprofitar el subsòl, caldria tornar a avaluar l’espai fent les pertinents excavacions arqueològiques.Segons va informar Milà ahir, el darrer contacte que l’Ajuntament va mantenir amb Desarrollos Arbe va tenir lloc «fa cinc o sis mesos», i, en aquella ocasió, la promotora «ens va dir que treballava en el projecte». Si finalment l’Ajuntament opta per acudir a una subhasta, la quantia que s’aconseguís aniria destinada als propietaris, però Milà va indicar que, tenint en compte els preus del mercat, aquesta difícilment «cobriria la inversió inicial que es va fer amb la compra de l’edifici del Pla de la Seu». El regidor va recordar que «vaig concedir la llicència d’obres, que no caduca, però que no és el mateix que el permís d’obres». En teoria, Desarrollos Arbe «hauria de començar la intervenció arqueològica», una actuació molt complexa per la importància i característiques de les restes que es conserven a l’interior de l’immoble, tant romanes com medievals. Només la prospecció arqueològica ja retardaria molts mesos l’inici de les obres d’adequació de l’edifici als usos propis d’un hotel.Ca l’Ardiaca, edifici construït al segle XII damunt d’estructures romanes, va ser, durant anys, la rectoria de la Catedral. Les restes antigues que s’hi conserven, algunes qualificades d’espectaculars per les persones que han visitat les entranyes de la casa, fan que la rehabilitació necessitaria fer obres durant un llarg període de temps que podria arribar als dos anys. En els millors dels casos, l’establiment hoteler no podria obrir les portes fins a la pròxima dècada.