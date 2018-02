El premi CEPAC arriba a la segona edició per promoure els castells

L’objectiu d’aquesta iniciativa és reconèixer i estimular la recerca sobre aquest fet cultural

El Centre de Prospectiva i Anàlisi dels Castells (CEPAC) convoca la segona edició del premi del mateix nom, dirigit a treballs de fi de grau (TFG) o de fi de postgrau (TFM) de temàtica castellera, amb la col·laboració i suport de l’Ajuntament de Tarragona. Ahir el van presentar conjuntament la consellera de Festes, Begoña Floria, i el president d’aquesta entitat, Xavier Brotons. L’objectiu d’aquest premi anual és reconèixer i estimular la recerca i la difusió d’estudis relacionats amb el fet casteller i, alhora, incrementar la visibilitat d’aquests estudis en el panorama científic i acadèmic. Hi poden participar aquelles persones que hagin presentat un TFG o un TFM a qualsevol universitat de la Xarxa Vives d’Universitats durant el període acadèmic 2017-2018, la qualificació del qual hagi estat com a mínim d’aprovat.Els treballs s’hauran d’emmarcar en alguna qüestió relacionada amb el fet casteller, des de la perspectiva de qualsevol de les ciències socials i jurídiques, les humanitats i les arts, les ciències de la salut, les ciències, l’arquitectura i l’enginyeria.El jurat del premi estarà integrat per cinc persones: el president del CEPAC, tres investigadors coneixedors del fet casteller, almenys un dels quals haurà de ser de la URV, i el president de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. El termini de presentació dels treballs acabarà el 13 d’octubre del 2018. Es concediran un premi i un accèssit, consistents en 1.000 euros i 500 euros, respectivament, i la publicació del treball en paper o, també, en format electrònic. Per a més informació i per a les instruccions d’inscripció, cal consultar la pàgina web del CEPAC www.cepac.cat.Les principals novetats respecte a la primera edició són, d’una banda, l’ampliació del tipus de treball amb què es pot concórrer al premi. Així, al costat de treballs de fi de grau (TFG) també s’hi podran presentar treballs de fi de postgrau (TFP), els quals inclouen tant màsters com diplomes de postgrau. A la primera edició s’hi van presentar un total de sis treballs, procedents de quatre universitats diferents (Universitat Rovira i Virgili, Universitat de Girona, UPC i Universitat Ramon Llull. El guanyador va ser Pau Roig (UdG) amb el treball El procés de turistificació d’un patrimoni immaterial: la tradició castellera, mentre que l’accèssit va ser per a Belén Moreno (URV) pel seu treball El derecho a la imagen de los ‘castellers’.