Villamayor diu que no falten més diners per acabar el Palau d'Esports

L’alcalde no es pronuncia obertament sobre la proposta del president de la Diputació, Josep Poblet, de donar un préstec

Actualitzada 30/01/2018 a les 21:35

ERC demana explicacions

La necessitat d’aportar més diners a la construcció del Palau d’Esports dels Jocs Mediterranis, en una quantitat que es calcula entre un milió i mig i dos milions d’euros, ha obert una nova escletxa entre l’equip de govern municipal i forces de l’oposició a l’Ajuntament de Tarragona com ara Esquerra Republicana. Després que el president de la Diputació, Josep Poblet, s’oferís el passat dimarts a avançar a l’Ajuntament 1,5 milions d’euros, en qualitat de préstec, ahir, l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, va minimitzar la importància de les obres que falten per fer. Entre altres actuacions, en la que serà la darrera fase de la construcció del recinte, està inclosa la instal·lació d’una grada retràctil o d’un videomarcador, va comentar l’alcalde.Ballesteros no va dir si l’Ajuntament acceptarà l’oferiment que va fer públic Poblet i va manifestar que «l’acord s’ha de produir entre la Diputació i la Generalitat, que és la propietària del pavelló».Per la seva banda, el regidor comissionat dels Jocs per l’Ajuntament, Javier Villamayor, va puntualitzar que «el propietari del pavelló és la Generalitat, a la que estem molt agraïts, i, en breu, s’adjudicaran les obres de la quarta fase». Villamayor va assegurar que queda poca obra pendent de fer i que, un cop finalizi la quarta fase, «veurem què queda pendent». «No aportarem més recuros econòmics al Palau d’Esports», va remarcar Villamayor.El portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana, Pau Ricomà, va denunciar que «Ballesteros incompleix el compromís de no endeutar més la ciutat pels Jocs». Aquesta formació «exigeix» a l’alcalde que ofereixi «informació, de manera immediata, sobre els 2 milions d’euros que la Diputació avançarà a l’Ajuntament –només ha fet l’oferiment– per fer front a la darrera fase del Palau d’Esports». Els republicans consideren necessari que Ballesteros doni explicacions. «La ciutat de Tarragona no es pot permetre un nou endeutament de 2 milions d’euros per fer realitat els Jocs», va dir Ricomà, qui va afegir que «els Jocs s’estan convertint en un pou sense fons». El portaveu d’ERC va apuntar que «ens sorprèn que tinguem possibilitat de seguir endeutant-nos en ple pla de sanejament».El portaveu republicà va anunciar que «hem adreçat un escrit al Servei d’Intervenció per tal que esclareixin aquest aspecte». D’altra banda, Ricomà va afirmar que «si tira endavant aquesta operació, Ballesteros estarà incomplint el seu propi compromís, expressat en diverses ocasions, de no endeutar més la ciutadania de Tarragona per finançar l’esdeveniment».Per últim, ERC va titllar la gestió dels Jocs per part del PSC de «desastrosa» i va lamentar que «a cinc mesos de l’esdeveniment encara queden massa ombres sobre el finançament de la cita esportiva». Pau Ricomà va recordar que «encara hi ha pendent una aportació per part del govern central per al pressupost operatiu dels Jocs, que depèn de l’aprovació els Pressupostos Generals de l’Estat».