Tornen els menús a preus reduïts de 'La Part Alta Somriu a la Crisi'

L’Associació de Restaurants de la Part Alta (ARPA) presenta la 8a edició d’unes jornades on la gastronomia i els vins locals són els protagonistes

Actualitzada 31/01/2018 a les 15:21

Les jornades gastronòmiques ‘La Part Alta Somriu a la Crisi' arriba enguany a la 8ª edició, la qual se celebrarà de l’1 al 28 de febrer. La iniciativa està organitzada per l'Associació de Restaurants de la Part Alta (ARPA) i hi participen tots els seus membres: Àpats Quattros, AQ Restaurant, Arcs Restaurant, El Llagut, Frida, Palau del Baró, Punt i a part, Quim Quima, Racó de l'Abat i Sadoll Restaurant. Hi col·laboren l'Ajuntament de Tarragona i el Patronat Municipal de Turisme de Tarragona.La proposta ofereix la possibilitat de gaudir els restaurants de l'ARPA de menús a preus inferiors als habituals. Els clients podran escollir entre menús i menús degustació a un preu de 20 i 32 euros (IVA inclòs) i begudes no incloses, tant al migdia com a la nit i cada dia de la setmana. Com s'ha fet en anys anteriors, per cada ampolla de vi o cava que els clients prenguin durant l'àpat en rebran una igual de regal per gaudir-la a casa seva. A més, ARPA organitzarà diversos concursos a les xarxes en els que se sortejaran menús i visites als cellers participants.La proposta gastronòmica estarà maridada per vins de 10 cellers que representen les diverses D.O. de la demarcació de Tarragona. Enguany els cellers participants són: URV, Covides, Celler Piñol, Adernats Vinícola de Nulles, Josep Foraster, Cedó Anguera, Pinord, Rosa Maria Torres, Altiplà Wines i Escofet Rosell. L'actual presidenta d'ARPA, Eva Roca, que estrena càrrec amb aquestes jornades ha explicat que «la consolidació de 'La Part Alta Somriu a la Crisi' dins el calendari gastronòmic de la ciutat demostra que el públic també valora aquests aspectes tan característics de la nostra cultura mediterrània». La regidora de Turisme, Inma Rodríguez també ha destacat la bona acollida de les jornades, que en la darrera edició van comptar amb més de 6.000 participants.