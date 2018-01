Rosendo i Luis Auserón aterraran al II Festival Tony Urbano

La cita musical vol recordar la figura d'un dels tarragonins més cèlebres

El pròxim 28 d'abril, la Tarraco Arena Plaça (TAP) acollirà la segona edició del Festival Tony Urbano, una cita musical per recordar una de les figures essencials de la història del rock estatal i un dels tarragonins més cèlebres.Rosendo encapçalarà el cartell del Festival, amb qui Tony va crear alguns dels himnes de la història del rock. L'esdeveniment també comptarà amb Luis Auserón de Radio Futura i Leize. Amb ells també actuarà el grup local Maneras de Vivir.Les entrades es poden comprar a: Arsis, Shiva, Dr Válvula, Sala Zero, Qui'K Spook, H-Records i a la Sala Japan (Reus). Per Internet es poden adquirir a través de la web de la TAP, de la Sala Zero, Ticketmaster i Ticketea. Amb l'entrada es fa una donació a la Lliga contra el càncer. Aquestes van costes entre 25 i 36 euros.