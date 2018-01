La presidenta de la Cambra: «Els empresaris volen estabilitat política perquè l'economia vagi bé»

Laura Roigé, primera dona al capdavant de la Cambra de Comerç de Tarragona, manté el compromís amb la defensa de les infraestructures del territori

Actualitzada 31/01/2018 a les 14:27

La primera dona al capdavant de l’entitat

La presidenta de la Cambra de Comerç de Tarragona, Laura Roigé, ha assenyalat aquest dimecres que «els empresaris volen estabilitat política perquè l’economia vagi bé». Tot i que ha evitat valorar l’actual situació a Catalunya, Roigé ha desitjat que el bloqueig se solucioni aviat. «Que es posin d’acord i que ho arreglin, que per això cobren», ha demanat als polítics. Laura Roigé va ser escollida presidenta de la Cambra el passat 18 de desembre, convertint-se en la primera dona que lidera la institució en els seus 130 anys d’història. «És novetat que sigui la primera dona, però no hauria de ser. Hauria de ser la normalitat», ha reivindicat durant una trobada amb mitjans de comunicació. D’altra banda, Roigé ha garantit que la Cambra seguirà defensant les infraestructures pendents al territori.La nova dirigent de la Cambra de Tarragona opta per no entrar en qüestions polítiques, però demana a la classe política que es posi d’acord per resoldre la situació actual. «Si no fan bé la feina, tots en patim les conseqüències. Els bancs van marxar perquè el diner vol estabilitat», ha subratllat.Roigé ha recordat, també, que amb l’aplicació del 155 i la manca de Govern no s’han convocat les eleccions a les cambres catalanes. Cal recordar que les darreres es van celebrar el 2010 i que els mandats estan prorrogats. Per aquest motiu, Laura Roigé ha exposat que el termini venç el 30 de setembre i que, actualment, podria fer-ho el Ministeri d’Economia. L’actual presidenta no ha tancat la porta a presentar-se als comicis, tot i que s’ha emplaçat a discutir-ho amb els òrgans directius de la institució cameral.Mentre es mantingui al capdavant de la Cambra, la presidenta ha garantit que seguirà «batallant» per defensar les infraestructures que el territori necessita, com el Corredor Mediterrani i l’A-27. En aquest sentit, la setmana vinent exposarà totes les seves reclamacions al govern espanyol en una reunió amb el subdelegat a Tarragona, Jordi Sierra.Roigé també s’ha mostrat disposada a acompanyar els alcaldes de Perafort i la Secuita per desencallar la construcció d’un aparcament ‘low cost’ a les proximitats de l’estació de l’AVE del Camp de Tarragona. Segons Roigé, Adif no veuria amb bons ulls la proposta d’aparcament amb un preu de 5 euros al dia perquè «faria competència» a l’aparcament de l’estació. La presidenta ha criticat les mancances del pàrquing actual i del vial d’accés, que no disposa de tanques i on, a mitjan gener, s’hi van cremar diversos vehicles que estaven aparcats al voral.La Cambra de Tarragona continua apostant per les missions comercials a l’estranger i tornarà a organitzar viatges, principalment a l’Àfrica subsahariana i un a l’Àsia. Segons Roigé, ja hi ha unes 150 empreses inscrites en aquestes missions, que es faran cada mes amb l’excepció de l’agost. D’altra banda, l’entitat triplicarà l’oferta de cursos adreçats a aturats, que s’ofereixen amb l’escola ESADE.En un altre ordre de coses, Roigé ha avançat que la Cambra organitzarà un homenatge a Albert Abelló, expresident de la institució i regidor del PDeCAT que va traspassar el desembre passat. Laura Roigé ha lloat la figura d’Abelló i s’ha mostrat disposada a recuperar els seus projectes, com ara la ruta de tapes. En aquesta línia, aposta per endegar una iniciativa similar els divendres, coincidint amb l’estada de creueristes a la ciutat.Roigé forma part del ple de la Cambra de Tarragona des del 1995 i és membre del Comitè Executiu des del 2006. Ha estat vicepresidenta de Cepta i vicepresidenta i membre del Comitè Executiu de Pimec. Empresària vinculada al sector del transport i serveis a l'hostaleria, Roigé també és fundadora de La Lluna en un Cove, associació destinada a protegir menors adolescents en situació de risc i marginació social.També s'ha dedicat a fomentar l'emprenedoria en femení. El 1995 va fundar l'Associació de Dones Empresàries i Emprenedores de les Comarques de Tarragona (ADEE), que va aplegar més de 400 sòcies i que l'any 2000 es va integrar a la Business Professional Women (BPW) Internacional. Roigé és cofundadora i vicepresidenta de la Federació BPW Spain.Actualment presideix el Fòrum Fem Talent i forma part de la CEOE en representació de la Federació BPW Spain. Entre els reconeixements que ha rebut destaquen la placa President Macià, atorgada per la Generalitat; la Clau d'Or de la Cambra de Tarragona i el premi a la trajectòria empresarial de Foment del Treball.