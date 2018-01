L'IPHES obté la distinció 'HR Excellence in Research' que atorga la Unió Europea

La concedeix per promoure la recerca aplicant valors d’aquesta institució, i pel seu compromís per millorar les polítiques i els procediments interns del centre

L’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) ha obtingut la distinció ‘HR Excellence in Research’, atorgada per la Comissió Europea. Aquesta distinció s’ha donat a l’IPHES per promoure els principis generals de la Carta Europea pel que fa al personal investigador (Human Resources Strategy for Researchers, HRS4R), així com el Codi de Conducta per a la Captació d’Investigadors (Code of Conduct for the Recruitment of Researchers, Charter &Code). També se li reconeix el seu compromís per millorar les polítiques i els procediments interns del centre.El ‘HR Excellence in Research’ es considera alhora un punt de partida per establir una Estratègia de Recursos Humans integral i coherent, que hauria de permetre aconseguir una visibilitat internacional de l’IPHES en el marc d’un entorn laboral que ofereixi la possibilitat de fer recerca en igualtat d’oportunitats, integritat ètica i conciliació familiar.El Pla d’Acció HRS4R de l’IPHES va ser elaborat per un grup de treball en un procés participatiu i obert que incloïa representants de totes les àrees de recerca. S’estructura en base a quatre pilars principals: aspectes ètics i professionals, contractació, condicions laborals i seguretat social, i formació.