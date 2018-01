L'Any Montserrat Abelló comença aquest dijous amb un acte al Saló de Plens

La poeta i escriptora tarragonina és protagonista el 2018, coincidint amb el centenari del naixement

Catalunya donarà el tret de sortida a la celebració de l’Any Montserrat Abelló demà, dijous, amb un acte que tindrà lloc al Saló de Plens del Palau Municipal a les 19 hores. Al matí, a la Sala Caritat de la Biblioteca de Catalunya, a Barcelona, tindrà lloc una roda de premsa en la qual es presentaran les diverses activitats programades per recordar i ressaltar la figura de la poeta i escriptora Tarragonina. En la mateixa hi participarà la directora de la Biblioteca Nacional de Catalunya, Eugènia Serra, la comissària Laura Borràs, així com els hereus d’Abelló.L’acte d’obertura institucional de l’Any Montserrat Abelló, organitzat conjuntament per l’Ajuntament de Tarragona, la Casa de les Lletres i la Institució de les Lletres Catalanes, al Saló de Plens de l’Ajuntament de Tarragona, serà presidit per l’alcalde Josep Fèlix Ballesteros. Entre els presents, s’hi trobaran els fills de Montserrat Abelló i altres familiars. A la dependència del costat, el Saló dels Tarragonins Il·lustres, penja el quadre que la ciutat li dedica.Montserrat Abelló va néixer a Tarragona l’1 de febrer del 1918 –demà farà cent anys–. Per circumstàncies familiars, gairebé no va residir a Tarragona i, més tard, va ser exiliada. Abelló va residir en molts indrets, com Cadis, Londres, Cartagena, França, Regne Unit o Xile. En aquest país americà va viure durant vint anys. El 1960 va retornar a Barcelona, on va exercir de professora de llengua anglesa a la Institució Cultural del CIC.Com a poeta, destaca per la publicació d’una extensa obra, entre la qual cal esmentar Al cor de les paraules. Obra poètica 1963-2002, on va reunir tota la seva obra publicada fins aleshores, i els tres darrers poemaris: Memòria de tu i de mi (2006), El fred íntim del silenci (2009) i Més enllà del parlar concís (2014).Com a traductora, van ser decisius els seus esforços per traslladar a la llengua catalana l’obra de poetes tan reconegudes com Sylvia Plath o Anne Sexton –l’any 1993, havia publicat l’antologia de dones poetes de parla anglesa Cares a la finestra, que va suposar una fita cabdal en la introducció al nostre sistema literari d’aquestes veus femenines– o bé autors com E.M. Forster o Dylan Thomas.Per altra banda, va contribuir decisivament a la difusió de la literatura catalana a l’estranger gràcies a la traducció a l’anglès de textos de Salvador Espriu, Mercè Rodoreda i Maria-Mercè Marçal, entre d’altres.