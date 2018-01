L'Ajuntament de Tarragona nomena Joan Josep Marca Fill Predilecte de la ciutat

Actualment, continua sent el president del Patronat de la Fundació Mútua Catalana

Joan Josep Marca ha estat nomenat Fill Predilecte de la ciutat en un acte que s'ha celebrat aquesta tarda al Saló de Plens del Palau Municipal. L’homenatjat ha rebut el guardó de mans de l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros. Joan Josep Marca va néixer a Tarragona el 1940. Un cop va acabar els estudis a l’Escola d’Alts Estudis Mercantils i a la Universitat de Barcelona, on es va llicenciar en Ciències Econòmiques i Actuari d’Assegurances, va fundar la Mútua de Seguros de Tarragona, després Mútua Catalana de Seguros, ambdues dirigides i complementades amb l’exercici d’auditor de comptes. Actualment, Marca està jubilat, continua sent el president del Patronat de la Fundació Mútua Catalana i destina desinteressadament tots els seus esforços per aconseguir objectius socials i a donar a conèixer la història i la memòria de la ciutat de Tarragona, subvencionant publicacions de llibres i obres que beneficien el patrimoni. En l’acte ha agafat la paraula el president del Sindicat d’Iniciativa i Turisme, Albert Vallvé, entitat que va sol·licitar a la corporació municipal que es concedís aquest prestigiós títol.