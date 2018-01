Ballesteros: «El Banc d'Espanya estarà enllestit el pròxim any»

L’alcalde de Tarragona diu que el 2019 «començaran les obres, sigui com sigui»

L’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, va assegurar ahir que el projecte destinat a la reobertura del Banc d’Espanya «estarà enllestit abans que acabi la present legislatura», i va remarcar que l’any 2019 «començaran les obres, sigui com sigui». Ballesteros va fer aquesta afirmació després que se sabès que l’Ajuntament ha perdut una subvenció del govern de l’Estat, amb càrrec a l’1,5 per cent cultural, que s’havia de destinar a adequar l’edifici de la Rambla Nova que va acollir el Banc d’Espanya. L’alcalde va dir que el projecte segueix endavant, com ho demostra «la recuperació del jardí» que hi ha a la part posterior de l’immoble. Ballesteros també va dir que «hi ha altres fons de finançament» i que espera «recuperar» la subvenció perduda. L’alcalde va subratllar que «tenim el mig milió d’euros que s’ha de destinar a la licitació del projecte», fet que serà una realitat en el curs d’aquest any.