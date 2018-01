Una exposició recordarà el centenari de l'Associació La Salle

Aquest any, la Cofradia del Cristo del Buen Amor celebra el vint-i-cinquè aniversari

La celebració del centenari de la creació de l’Associació La Salle és una de les novetats de la Setmana Santa d’enguany, en la que també tindrà especial protagonisme el 75 aniversari de la primera sortida en processó dels aspirants de la Germandat de Nostre Pare Jesús de la Passió i el mig segle d’existència de la Cofradia del Cristo del Buen Amor i Nuestra Señora de la Amargura con San Juan Evangelista, va informar ahir Francesc Seritjol, president de l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de Tarragona. Amb aquest motiu, s’han programat diverses exposicions i la presentació d’un llibre. Seritjol, va recordar que la darrera exposició que es va fer coincidint amb un aniversari va ser pels 300 anys de la sortida en processó del Gremi de Marejants, que va tenir lloc a un Tinglado del Port. Amb aquest motiu, es van repassar els moments més destacats de la confraria i es va poder veure fotografies històriques.Els actes inclosos en el programa de Setmana Santa començaran el 14 de febrer, Dimecres de Cendra, mentre que dos dies més tard es presentarà el cartell del 2018, en un acte que tindrà lloc a l’església de Sant Agustí. El 19 de febrer, l’arquebisbe Jaume Pujol oferirà la conferència quaresmal a l’església de Sant Francesc.El primer dels actes destinats a la commemoració d’aniversaris especialment destacats tindrà lloc del 24 de febrer. A les 20 hores començarà, a l’església de Sant Agustí, un concert en el qual se celebrarà el centenari de La Salle i el setantè aniversari del Descendiment. El dia 28, a la Catedral, s’inaugurarà l’exposició La Salle.Per altra banda, el 12 de març es procedirà a la inauguració de l’exposició que acollirà l’església de Sant Joan amb motiu del setanta-cinquè aniversari de la primera sortida en processó dels aspirants de la Germandat de Nostre Pare Jesús de la Passió. El 19 de març, l’església de Sant Nicolau de Bari serà escenari de la presentació del llibre del vint-i-cinquè aniversari de la fundació de la Cofradia del Cristo del Buen Amor i Nuestra Señora de la Amargura con San Juan Evangelista. A més, des del 15 d’abril i fins al 13 de maig es podrà visitar, a l’església de Sant Agustí, una exposició destinada a aquesta congregació que va néixer el 1993, impulsada per andalusos residents a la ciutat de Tarragona.Cal destacar, per altra banda, que el 24 de març, a partir de les 20 hores, a l’església de Sant Llorenç, la Coral l’Àncora oferirà el tradicional Concert de Música Sacra, que aquest any arriba a la trenta-dotzena edició. Cal dir, també, que el Dilluns de Pasqua serà el dia 2 d’abril.