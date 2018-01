Prop de 700 escolars de Tarragona celebren el dia de la no-violència i la pau

L’acte s’ha celebrat al Palau de Congressos i ha comptat amb la participación d’alumnes de dotze centres educatius

El Palau de Congressos de Tarragona ha acollit, el matí d’aquest dimarts 20 de gener, el Dia Escola de la No-violència i la Pau. En l’acte hi ha participat 700 alymnes de dotze centres educatius: Col·legi El Carme, Col·legi La Salle Torreforta, Escola Pau Delclòs, Escola de Pràctiques, Escola Saavedra, Escoles d’Educació Especial Estela, La Muntanyeta, Sant Rafael i Solc i els Instituts Comte de Rius, Pons d’Icart, amb la col·laboració de l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona.La celebració de la sisena edició del Dia Escolar de la No-violència i la Pau és una de les activitats que contempla el projecte d’Educació per la Pau, impulsat pel Grup de Tarragona de la Xarxa d’educadors/es per a una ciutadania global d’Oxfam-Intermon amb el recolzament de l’Ajuntament de Tarragona, l’Escola Municipal de Música, la Diputació de Tarragona i la implicació de les escoles participants.