Obert el procés perquè l'Ajuntament sancioni les parades del Mercat Central que incompleixen els horaris

ESPIMSA considera les infraccions com a greus i els paradistes poden rebre multes de 700 a 1.500 euros

Actualitzada 30/01/2018 a les 20:34

El Consell d’Administració d’ESPIMSA celebrat aquesta tarda ha acordat per unanimitat, traslladar a l’Ajuntament de Tarragona les actes d’inspecció de les parades del Mercat Central que incompleixen l’horari del Reglament del Mercat, després d'onze mesos oberts. El Consell busca que el Consistori les tramiti i, si procedeix, apliqui les sancions corresponents. Aquestes sancions podrien comportar imports entre els 751 i els 1500 euros. Segons el Reglament del Mercat, l'incompliment dels horaris d'obertura es considera una infracció greu.A l’ultima Comissió Negociadora, els paradistes van plantejar el seu malestar al veure com algunes parades compleixen els horaris obrint els dissabtes per la tarda i que d’altres no ho fan, ocasionant una imatge poc positiva i una merma en les vendes.ESPIMSA ha realitzat des de l’obertura del Mercat el passat 16 de març de 2017, un control exhaustiu del compliment dels horaris, tenint en compte el reglament i la formula consensuada amb la Comissió Negociadora d’obertura en uns trams d’horaris, en un percentatge mínim del 60 % del nombre de parades i /o un 60% de la superfície comercial del Mercat. Aquesta formula es va crear per tal de que els paradistes poguessin escollir els dia de descans en funció de les seves necessitats i oferint una formula alternativa a les peticions dels paradistes.El procediment a seguir per tramitar les sancions per part de l'Ajuntament consisteix en primer, incoar l'expedient i després comunicar-ho als paradistes implicats. A partir d'aquí, s'obre un període per emetre al·legacions i després un per resoldre-les.