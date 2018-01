La Diputació s'ofereix a avançar els 1,5 MEUR per al Palau d'Esports

Josep Poblet es mostra disposat a què faciliti «temporalment» els recursos per acabar les obres d’aquest equipament

Actualitzada 29/01/2018 a les 21:52

La Diputació de Tarragona s’ha ofert per avançar el finançament que falta per finalitzar les obres del Palau d’Esports de l’Anella dels Jocs Mediterranis 2018.«Davant possibles sorpreses, si hi ha algun serrell que manca, facilitarem temporalment els recursos a l’Ajuntament, només s’ha d’articular la manera de fer-ho», concretava ahir el president de la Diputació, Josep Poblet, en referència clara als 1,5 o 2 milions d’euros que mancarien per finançar la darrera fase de construcció d’aquest equipament. Els diners que falten han de servir per pagar la instal·lació de grades plegables, entre altres acabats.Poblet apuntava a la signatura d’un conveni com la formula per avançar aquests diners, els quals no serien a fons perdut, sinó que s’haurien de retornar a la Diputació de Tarragona. Poblet destacava la inversió que ja ha fet l’ens supracomarcal en les diferents seus que participaran en l’esdeveniment esportiu que se celebrarà del 22 de juny a l’1 de juliol i la seva predisposició perquè els Jocs siguin un èxit. «Això ha d’anar bé», subratllava.Per la seva banda, l’Ajuntament de Tarragona declinava ahir fer cap mena de valoració sobre l’oferta de la Diputació de Tarragona. Tant el Comissionat dels Jocs 2018, Javier Villamayor, com l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, es van mostrar reticents a què els plans del consistori per acabar de finançar els equipaments esportius robessin protagonisme als voluntaris, els quals van centrar la seva compareixença pública.La Diputació de Tarragona ha aportat ja més de 12 milions d’euros als Jocs Mediterranis.