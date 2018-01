L'Escola Solc inaugura la seva nova sala sensorial de la mà de Dow Chemical

L'empresa química ha finançat la seva creació dins del marc del seus 50 anys de la companyia a Tarragona

Els alumnes de l’Escola Solc ja disposen, des d’aquest dimarts, d’un nou equipament que contribuirà a la seva evolució emocional i cognitiva, en el marc de les activitats que diàriament desenvolupen al centre. Aquesta permetrà estimular els sentits dels nois i noies que acudeixen al centre educatiu, a través d’un un servei addicional i de qualitat en la prestació dels serveis d’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual.La seva inauguració ha comptat amb la “Festa dels sentits”, que ha inclòs un espectacle de màgia a càrrec del Mag Albert, així com una demostració de les moltes possibilitats d’estímul sensorial que ofereix el nou equipament de l’Escola Solc. L'acte a comptat amb la presència de Josep Fèlix Ballesteros, alcalde de Tarragona, Jaume Sariol, director del Complex Industrial de Dow Tarragona, i un dels alumnes de l’Escola Solc.L'empresa Dow Chemical ha finançat la creació d’aquesta sala sensorial en el marc de la celebració dels 50 anys de la companyia a Tarragona. Sota el paraigües dels “Dow Grants”, es va comprometre a aportar 100.000 $ a tres entitats tarragonines per contribuir a fer possibles tres projectes que connecten perfectament amb els Objectius de Sostenibilitat, com són desenvolupar el potencial de les persones i de la ciència; valorar la natura; i la col·laboració decidida amb la comunitat.