Construeixen un bastidor destinat a les gergues de l'orgue de la Catedral

Es tracta d’un prototip de les portes de l’instrument, on aniran col·locats els teixits pintats que es troben en fase de restauració

Actualitzada 29/01/2018 a les 20:34

Tècnics d’una empresa de Saragossa treballen aquests dies, a la nau central de la Catedral, en la construcció d’un prototip de bastidor de fusta que, en cas d’obtenir resultats positius, serà on es col·locaran, en els pròxims mesos, les gergues –teixits pintats– de les portes de l’orgue renaixentista, en les que treballen, des d’inicis de l’any passat, especialistes del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya de la Generalitat. Les gergues, que en el cas de la Catedral de Tarragona són de doble batent, són olis pintats sobre teles de grans dimensions, originals de la segona meitat del segle XVI, obra que va fer Pietro Paolo de Montalbergo, amb la col·laboració, no confirmada, de Pere Serafí. Els autors van rebre l’encàrrec l’any 1563.Quan estan tancades, les portes de l’orgue mostren una representació de l’Anunciació, i, obertes, ofereixen la imatge de l’Adoració dels Pastors, a l’esquerra, i la Resurrecció, a la dreta. En altres temps, les portes s’obrien o es tancaven d’acord amb el calendari i els oficis litúrgics, raó per la qual els temes pintats visibles estaven vinculats al temps litúrgic.El canònic responsable del departament de Patrimoni Artístic i Documental de la Catedral de Tarragona, Antonio Martínez Subies, va comentar a aquesta redacció que els treballs de restauració d’aquesta secció de l’orgue podrien estar conclosos, «amb sort», a finals del pròxim estiu, ja que la feina que es realitza és lenta i meticulosa. «En aquests moments, s’està construint un prototip de bastidor per comprovar si les portes amb les gergues es poden obrir i tancar correctament». «Si funciona, es muntaran, es col·locaran els llenços i es recuperaran els pigments», va dir. Martínez Subies va subratllar que la recuperació de les diverses parts que conformen l’orgue «és possible gràcies a l’aportació de la Fundació Privada Mútua Catalana, al Capítol de la Catedral i al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya».Les pintures que es troben en fase de restauració van ser, en altres temps, «objecte d’intervencions desafortunades i van patir per l’aplicació de productes lesius». En l’actualitat, especialistes de la Generalitat treballen en els teixits, fent les corresponents sutures. Aquesta intervenció la fan a la capella de Sant Joan, pròxima a l’orgue. Un cop hagi finalitzat aquesta tasca, «es muntaran, de nou, als bastidors definitius que fa Tomás Duaso, el mateix que, en col·laboració amb l’IPSE (Institut del Patrimoni Cultural d’Espanya) va fer els complicats bastidors de les portes que tanquen el retaule de Damià Forment que hi ha a la parròquia de Sant Pau, a Saragossa».Les gergues les formen un teixit fet amb lligat de curs quadrat de tres o més fils i passades amb les evolucions dels punts d’encreuament disposades obliquament. La intervenció en les gergues és continuació de la restauració de l’orgue que es va fer a uns tallers artesanals d’Holanda i va donar com a resultat un instrument de gran qualitat tècnica, amb 2712 tubs i 53 registres.En el marc dels treballs de restauració de què és objecte aquesta estructura de l’orgue, se substituirà el bastidor de fusta, ja que l’originari estava malmès per l’acció dels corcs. Per altra banda, s’han eliminat els productes utilitzats en restauracions anteriors, i en aquests moments es procedeix a collir estrips que hi ha a la tela i petits forats.