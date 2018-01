La consellera volia destacar els espais protegits pel POUM que es va aprovar sota mandat socialista

L'any 2007 s’aprovava un Pla Urbanístic (POUM) que deixava 1800 famílies al carrer

Volien construir a l'anella verda i a les platges

⛔ Vam aturar aquell POUM i es va rectificar

Vam protegir 2700 Ha de zones verdes (inclosa l'Anella Verda)#TarragonaProgressa pic.twitter.com/0Md1po1y8z — Bego Floria (@begofloria) 29 de gener de 2018

La Budellera és una zona verda que deixarà de ser-ho si s'executa el projecte que preveu més de 4.000 habitatges en aquest espai ubicat a la zona de Llevant de Tarragona. De fet, la urbanització d'aquest pla parcial ha estat recentment notícia pel termini que el consistori ha decidit donar als promotors de la zona per modificar el projecte i adequar-lo en diversos aspectes. Amb tot, la polèmica acompanya aquesta promoció urbanística, que no agrada a bona part dels veïns dels voltants pels problemes de circulació, la massificació d'habitatges i la pèrdua d'espais verds que comportarà.Malgrat l'evidència del projecte que està en marxa, una 'piulada' de la portaveu del grup municipal del PSC, Begoña Floria, se li ha tornat en contra. La tinent d'alcalde volia destacar els espais verds que el POUM, aprovat sota mandat socialista, protegia.El problema és que la 'piulada' l'ha acompanyada d'un mapa que mostrava més 'verds' del compte. L'espai de la Budellera estava indicat com si fos un espai verd del terme. Un espai de grans dimensions que deixarà de ser-ho quan s'executi l'obra que, des del grup municipal del PSC, s'ha considerat rellevant pel creixement de la ciutat.