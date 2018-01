Un conductor xoca amb un altre cotxe i acaba detingut per atemptat als agents de l'autoritat

L’home va donar un cop de pit a un dels agents, que va perdre l’equilibri «fins al punt d’estar a punt de caure al terra»

Actualitzada 29/01/2018 a les 19:53

La Guàrdia Urbana de Tarragona va detenir, el passat dissabte a la nit, un home de 31 anys com a autor d’un presumpte delicte d’atemptat als agents de l’autoritat. Els fets van tenir lloc a la nit, quan l’arrestat va mostrar una conducta agressiva i va donar un cop de pit als agents després de patir un xoc amb el cotxe que conduïa a la rotonda que uneix la T-11 amb l’A-27.El passat dissabte a la nit, dos vehicles van patir un xoc a la rotonda que uneix la carretera T-11 amb l’A-27, al terme municipal de Tarragona, on va acudir la Guàrdia Urbana. El conductor d'un dels turismes es va mostrar en tot moment molt exaltat i no atenia les indicacions dels agents. La seva actitud va persistir i va adoptar una conducta «agressiva, desafiant i provocativa» i va donar un cop al pit a un dels agents, que va perdre l'equilibri «fins al punt d'estar a punt de caure al terra». Al mateix temps, l'individu es va treure la jaqueta de forma desafiant, amb la clara intenció d'iniciar una baralla amb l'agent.Finalment els agents van poder detenir l’individu com a presumpte autor d’un delicte d’atemptat als agents de l’autoritat.