Lory Money portarà el seu nou tema del «prruces» català a la Sala Zero

Actualitzada 29/01/2018 a les 15:03

Independent, la cançó sobre el «prruces» català del raper Lorey Money que ha fet furor a les xarxes socials, sonarà el proper mes de març a Tarragona. El cantant, que es va fer famós també a través d'Internet amb la cançó Ola ke ase, oferirà un concert el proper 30 de març a la nit a la Sala Zero, on els tarragonins podran escoltar els seus hits. Les portes de la sala tarragonina obriran a les 11 de la nit.Les entrades per a l'actuació es posaran a la venda durant aquesta setmana a través de la mateixa web de la Sala Zero. Més endavant també es podran adquirir de forma presecial a Tarragona, a les botigues Shiva Records, Discos Arsis i Dr. Vàlvula. També es podran comprar a Reus a Discos Qui'k, H-Records i Spook Records. El preu de l'entrada serà de 8 euros de forma anticipada i 10 eruos a taquilla.