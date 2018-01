La TAP genera un impacte econòmic de 24 milions d'euros des de la seva remodelació

El president de la Diputació, Josep Poblet, s'ofereix a facilitar «temporalment» els recursos per acabar el Palau d'Esports dels Jocs Mediterranis

Actualitzada 29/01/2018 a les 15:06

La Tàrraco Arena Plaça (TAP) ha generat un impacte econòmic de 24 milions d'euros des de la seva remodelació. L'antiga plaça de toros de Tarragona es va reconvertir en equipament l'any 2010 després d'un llarg i costos procés de rehabilitació -en el qual es va afegir la cúpula retràctil i va adoptar l'actual nom. La Diputació de Tarragona, propietària de l'espai, va invertir-hi 25 milions. El president Josep Poblet, a més, assegura que l'impacte directe per l'explotació del recinte ja gairebé iguala la inversió feta, segons un estudi de la URV. El mateix estudi preveu que l'equipament generarà un impacte de 5,6 milions d'euros l'any per a la ciutat. Durant la tradicional trobada anual amb els mitjans de comunicació que la institució ha convocat aquest dilluns, Poblet també s'ha compromès a facilitar «temporalment» els recursos que facin falta per acabar la construcció del Palau d'Esports per als Jocs Mediterranis del 2018.«Si hi ha algun serrell que encara queda, només han d'articular la manera en què facilitem temporalment recursos a qui té la responsabilitat de fer-ho», ha dit Poblet. «El poliesportiu de Campclar, que és el pavelló insígnia dels Jocs, sembla que té un petit escreix, no té encara resolt el finançament, i jo ja he dit clarament a qui havia de dir -i ara us ho confirmo- que si hi ha alguna dificultat en aquest sentit, no ens importa facilitar la tresoreria», ha afegit Poblet, si bé ha remarcat que la institució no és la titular de la instal·lació. De fet, Poblet ha apuntat la signatura d'un conveni com la millor fórmula per acordar aquesta injecció econòmica a retornar per part de l'administració -ja sigui Ajuntament, Generalitat o Estat.El president de la Diputació ha destacat l'impacte econòmic que ha generat un altre equipament del qual sí que n'és titular. La Tàrraco Arena Plaça (TAP), en 4 anys i mig d'explotació, l'han visitat 770.000 persones amb un impacte directe d'11,6 milions. A aquests cal sumar 9,9 milions d'euros d'impacte indirecte -d'allotjaments i consum a la ciutat- i uns 2,6 milions més d'impacte induït -generació de llocs de restauració i activitats econòmiques a l'entorn de la TAP. «Se situa en els 24.100.000 euros d'impacte directe a la ciutat», ha afirmat Poblet. De fet, ara la TAP s'amplia amb un nou edifici de serveis just a tocar de l'equipament, inaugurat aquest mateix dilluns, amb motiu de la trobada anual amb la premsa.Poblet ha valorat la reducció de l'endeutament en els darrers deu anys. Quan va assumir-ne presidència l'any 2007, el deute era de 105 milions d'euros i en l'actualitat és de 27 milions. Segons Poblet, això ha possibilitat, malgrat rebre els mateixos recursos, impulsar «polítiques creixents». Així, ha citat, com a grans «fites» d'aquesta dècada, la nova seu de l'ens a l'Ebre, l'adquisició de l'antiga seu de Caixa Tarragona com a seu operativa de la Diputació a la ciutat, l'arxiu general de la Canonja, la inversió al castell d'Escornalbou, la futura ampliació del conservatori de música de Tarragona, el suport als Jocs o al Museu Casteller de Valls. «Amb una injecció de 1.225.000 euros, qui més hi ha cregut és la Diputació», ha reblat.Finalment, el president s'ha mostrat també orgullós que el personal de la Diputació -amb una plantilla d'uns 1.200 treballadors-, malgrat haver passat per una etapa de contenció i congelacions, puntuen amb molt millor nota el seu grau de satisfacció a la institució. Així fa deu anys enrere, els empleats posaven un suspens -4,7 de nota-, i ara la qualificació és de notable -un 7,47.