La CUP demana a l'Ajuntament de Tarragona que es facin tallers d'autodefensa

El partit aposta que aquest cursos es facin durant tot l'any als centres cívics de la ciutat

Actualitzada 29/01/2018 a les 15:41

La CUP sol·licita a l’Ajuntament que impulsi tallers gratuïts d’autodefensa feminista per a dones durant tot l’any als centres cívics de la ciutat. La petició es fa arran de la violació que es va produir el dijous, 25 de gener, al Parc Francolí i per les diverses notícies de violència de gènere a les comarques de Tarragona.Per això, des de la CUP de Tarragona afirmen que «cal trencar amb la normalització que empara i invisibilitza la violència de gènere», i emplacen el govern de Ballesteros a comprometre’s per eradicar-la. La consellera Laia Estrada afirma «les campanyes de prevenció i sensibilització són necessàries i útils si es doten de prou recursos econòmics, però cal anar un pas més enllà».