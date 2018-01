La borsa de voluntaris dels Jocs Mediterrànis tanca amb 8.384 inscrits

Durant els últims 14 dies s’han rebut 608 noves altes

Actualitzada 29/01/2018 a les 16:11

La borsa de voluntariat dels Jocs Mediterranis ha tancat les seves inscripcions amb un total de 8.384 persones inscrites i 604 noves altes en els darrers 14 dies, període en el que ha estat operativa la campanya comunicativa #ViuelsJocs. A partir d’ara es posa el punt i final a la fase de captació, que donarà pas a la fase operativa de l’esdeveniment, que consistirà a realitzar formacions específiques, assignar àrees de voluntariat i definir posicions i necessitats concretes dels Jocs. En aquesta darrera fase operativa també està previst posar en funcionament la plataforma de gestió i formació online de voluntaris que permetrà a tots els voluntaris dels Jocs gestionar digitalment el seu perfil personal i realitzar de forma online les seves formacions.De totes les persones que s’han inscrit cal destacar que un 57% del total són dones. La gran majoria provenen de Tarragona i de la seva província, suposant el 62% del total. El 17% són procedents de la resta de províncies catalanes, mentre que un 8% provenen de la resta d’Espanya. Cal destacar que el 13% són voluntaris internacionals, que provenen de països com Itàlia, Turquia o Algèria, entre d’altres. Per franges d’edat, el volum més gran és el que comprèn entre els 16 i els 25 anys, arribant gairebé al 48%. Les persones que tenen entre 26 i 40 anys suposen un 28% del total, i un 5% dels voluntaris de Tarragona 2018 tenen més de 60 anys.Un cop analitzada la disponibilitat real i interessos de les persones inscrites a la borsa, l’equip de voluntaris definitiu se situarà al voltant de les 3.500 persones.En les darreres setmanes el Departament de Voluntaris de Tarragona 2018 ha programat una quinzena de xerrades amb els clubs de totes les disciplines esportives dels Jocs que existeixen al territori. L’objectiu ha estat comptar amb la participació de tots ells a través de la implicació de voluntaris específics esportius vinculats a l’àrea de suport a les competicions dels Jocs. Aquestes trobades s’han gestionat a través de les federacions territorials de cada esport.D’altra banda, des dels municipis seu també s’han convocat reunions informatives per animar als seus ciutadans a formar part de l’equip de voluntaris de Tarragona 2018.