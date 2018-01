El Vial Bryant ha de ser reparat per corregir l'acció corrosiva del mar

El viaducte no pateix problemes estructurals i les parts afectades són peces prefabricades que delimiten el seu perímetre

Actualitzada 28/01/2018 a les 22:01

Inaugurat el 1995

La proximitat del mar és el principal enemic que té el Vial Bryant, infraestructura viària que actualment està sent reparada. Els tècnics municipals han descartat que tingui problemes estructurals, però han decidit actuar perquè determinades peces, les que estan més exposades a l’acció de l’ambient marítim, han sofert un deteriorament que és necessari corregir. Els elements que més el pateixen són les impostes, peces prefabricats que delimiten el perímetre del vial i que s’utilitzen com a remat i acabaments en els taulers dels ponts. Els tècnics municipals han informat a aquesta redacció que les impostes on s’actua des de fa uns dies no tenen cap funció estructural, però cal reparar-les com a conseqüència de l’estat que presenten, ja que «el deteriorament és important i s’ha de corregir».Les obres que s’estan duent a terme en aquest vial que connecta la Part Alta i la Part Baixa, des de la Rambla Vella fins al passeig d’Espanya, consisteixen en la neteja de la superfície de formigó de la imposta mitjançant xorreig de sorra i el sanejament de les parts més deteriorades amb un picat manual de la imposta. Un cop s’ha rebaixat la zona malmesa, es posa un passivador d’armadures amb revestiment anticorrosiu, un morter de reparació estructural i un inhibidor de la corrosió per evitar l’acció negativa del mar. A més, s’aplica a la superfície, ja recuperada, una pintura elàstica.El Vial Bryant va ser inaugurat el dia de Santa Tecla de l’any 1995 pel president de la Generalitat, Jordi Pujol. El vial rep el nom del nord-americà William J. Bryant, nascut el 1900 a Springfield i mort el 1998 a Woodtpck, promotor d’una fundació que treballa a favor de la cultura i que el 1933 va visitar Tarragona i va quedar impressionat pel seu patrimoni. Bryant es va convertir en el mecenes que va participar en la recuperació, entre altres monuments, de l’Amfiteatre.