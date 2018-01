El partit d'ultradreta i antiautonomista VOX es presenta a Tarragona

El president nacional de la formació, Santiago Abascal, diu que «la unitat d’Espanya ni es discuteix ni es dialoga: no és negociable»

Actualitzada 28/01/2018 a les 21:05

«Encara no tenim programa per a la ciutat i la província, però tenim idees que estem treballant per fer el nostre programa electoral». Aquestes paraules les ha pronunciat aquest matí la presidenta del comitè executiu de VOX a Tarragona, Isabel Lázaro, en la presentació d’aquest partit ultradretà a les comarques tarragonines, acte que ha comptat amb la participació del president nacional de la formació, Santiago Abascal.L’objectiu de VOX, partit obertament declarat antiautonomista, és «anar augmentant el poder de convocatòria i començar a acaronar l’èxit», ha dit Abascal a la sala d’actes de la Cambra de Comerç, que s'ha omplert amb seguidors d’aquesta formació que considera que «la unitat d’Espanya ni es discuteix ni es dialoga: no és negociable i és prèvia a la Constitució», qui ha reiterat que «Espanya ni es vota ni es discuteix».Abascal ha iniciat la seva intervenció comentant que Tarragona era l’única província que no havia pogut visitar des de la fundació de VOX fa quatre anys i «he pogut comprovar que cada cop hi ha més gent que ens segueix: és una alegria que a Tarragona hagi vingut molta gent a escortar-nos». El dirigent del partit ha remarcat que «oferim un projecte atractiu per a la majoria dels espanyols» i que «ja tenim poder de convocatòria perquè nosaltres diem el mateix sobre les autonomies a Madrid o a Catalunya».El dirigent de la formació ultradretana ha definit VOX com un partit que «persevera i parla amb claredat», i ha recordat que «som l’acusació particular contra els colpistes» independentistes. «Representem a tots els espanyols en el judici contra els colpistes i ens sentim orgullosos», ha subratllat.Abascal s'ha mostrat molt crític amb els quatre principals partits de l’àmbit estatal. De Podem, ha dit que «és l’enemic», s'ha referit al PP com un partit que «traeix els seus votants en tots els terrenys» i ha comentat del PSOE que «diu una cosa i fa la contrària». De Ciutadans, Abascal ha assegurat que «ha optat per poca claredat i no es posiciona», i ha reconegut que «ha tingut un èxit extraordinari a Catalunya» en les eleccions del 21 de desembre.El president nacional de VOX ha rebut els aplaudiments dels assistents a la presentació del partit a Tarragona quan ha esbotzat el programa de la formació i, de manera especial, quan ha deixat anar frases com que «sense autonomies, es poden pagar les pensions», «la immigració ha d’estar controlada, els serveis socials han de ser prioritàriament per als nacionals i no per dir això som xenòfobs» o «no és igual un immigrant equatorià que un que ve d’un país islamitzat», entre altres motius «perquè compartim una mateixa cultura i religió».Entre els objectius que s’ha proposat VOX sobresurten tenir «un únic sistema educatiu i sanitari, amb els mateixos drets a tot el territori nacional, per garantir que tots els espanyols siguin lliures i iguals en drets i prestacions», «tancar les mesquites fonamentalistes i recuperació del control de les nostres fronteres» o «exigir el compliment de la nostra Constitució, l’aplicació de l’article 155 i el processament dels sublevats en el cop d’Estat separatista a Catalunya».