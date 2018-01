Detenen un jove de 24 anys per amenaçar de mort i empènyer diversos agents

Durant el trasllat, l’arrestat ha colpejat l’interior del vehicle i s'ha acabat autolesionant

Actualitzada 29/01/2018 a les 20:52

Detingut per tenir pendent una ordre de cerca i detenció

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha detingut, la matinada d’aquest dilluns 29 de gener, un jove de 24 anys com a presumpte autor dels delictes de resistència i desobediència als agents de l'autoritat.Els fets es remunten a la 1 de la matinada al carrer Verge de la Misericòrdia, a la Part Baixa de la ciutat. Una patrulla d'agents ha observat un grup de tres persones caminant per la zona, una de les quals parlava a crits. Els agents els han cridat l'atenció i els han demanat la documentació per identificar-los. En aquest moment un dels individus ha cridat els agents, els ha amenaçat i els ha acabat empenyent. L’home ha estat detingut, tot i que ha oposat resistència.Durant els trasllats del detingut, tant a l'hospital com als calabossos de les dependències dels Mossos d'Esquadra, l’arrestat ha colpejat diversos cops l'interior del vehicle i ha amenaçat de mort els agents. L'individu s'ha acabat autolesionant, per la qual cosa se l’ha tornat a traslladar a l'hospital, on li han subministrat un relaxant muscular.Per altra banda, la Guàrdia Urbana va rebre ahir diumenge, a les 12 h, la trucada que tres individus, un dels quals amb una maleta, es passejaven amb actitud sospitosa per l'aparcament de vehicles de la platja de la Savinosa. Una patrulla va arribar al lloc dels fets i, en el moment de la identificació, es va comprovar que un dels individus tenia pendent una ordre de cerca i detenció pel jutjat penal 1 de Girona, motiu pel qual va ser detingut.