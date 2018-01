Canvien 280 fanals pels orins dels gossos

L’efecte corrosiu provoca danys a la base de metall dels suports de l’enllumenat públic dels carrers de la ciutat

Actualitzada 28/01/2018 a les 22:33

Els efectes corrosius que generen els orins dels gossos ha obligat a l’Ajuntament a fer una despesa de més de 100.000 euros, per la necessitat de substituir prop de tres-cents fanals, que presenten una important degradació a la base. L’actuació municipal, duta a terme per la regidoria d’Espais Públics, haurà implicat, un cop hagi finalitzat, el canvi de 285 punts de llums dels carrers de la ciutat durant el primer trimestre d’aquest any. L’erosió que pateixen les bases de la major part dels fanals de la ciutat és resultat, en un grau molt elevat, de l’efecte dels components dels orins dels gossos. Aquesta actuació forma part del Pla de Millora de l’Enllumenat, que consisteix, també, en la substitució de fanals que han quedat obsolets i no compleixen amb la normativa de contaminació lumínica.Des de l’Ajuntament, s’ha informat a aquesta redacció que, en el marc de l’execució del Pla de Millora de l’Enllumenat «hem anat canviant gradualment els fanals, primer per adequar-los a una tecnologia actualitzada, en substitució d’una que ja estava obsoleta, per fanals que consumeixen menys i són més respectuosos amb el medi ambient». Per altra banda, «en aquest primer trimestre d’any, el gran gruix de fanals oxidats es canviaran per uns de nous per motius de seguretat». L’estat de degradació de la base dels fanals fa que puguin caure a terra, com ha succeït en alguns casos. Tot i que hi ha altres motius, l’efecte nociu que generen els orins dels gossos en els metalls és el primer motiu de degradació.La primera fase del projecte va comportar el canvi de 35 punts de llum (34 columnes i 1 bàcul) per un import de 17.103,50 euros. La segona fase, que s’està executant actualment, té un cost de 89.029,21 euros i finalitzarà al mes de febrer.La problemàtica que comporta la presència de gossos al carrer preocupa a diversos sectors ciutadans. Recentment, l’Associació de Veïns del Carrer Maria Cristina i voltants ha iniciat una campanya per tal de conscienciar els ciutadans i minimitzar els efectes corrosius dels orins dels animals. En aquest sentit, aconsellen portar una ampolla d’aigua quan se surt a passejar el gos i deixar anar un raig en el lloc on aquest ha fet les seves necessitats. Aquesta campanya porta per lema «No deixis fer pipí en façanes i mobiliari públic».Per la seva banda, a inicis d’aquest mes de gener l’Associació de Veïns del carrer Monestir de Poblet i voltants va reclamar acabar amb la presència d’excrements de gos al barri, concretament a la plaça Sant Fructuós, ubicada al davant de l’església amb el mateix nom. Allà, desenes de persones hi porten els seus animals a passejar i no recullen els excrements. A més, l’espai compta amb un parc infantil. No són els únics casos d’entitats que, en els darrers mesos, han expressat la seva preocupació en aquesta matèria, i la inversió que fa l’Ajuntament per substituir prop de tres-cents fanals ratifiquen que les mascotes també són origen de problemes en l’àmbit urbà.