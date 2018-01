«Assistir a una reunió de Narcòtics Anònims pot ser un punt d'inflexió»

Del 25 al 27 de maig Salou acollirà la convenció nacional de Narcòtics Anònims

— Vindrà gent de tota Espanya i també d’altres països. Es convida a persones que tinguin una experiència significativa o interessant o amb un missatge que impacti per tal que l’expliquin als assistents. Són convencions que apleguen al voltant de quatre-centes persones.—Convidem professionals perquè comprovin com l’associació és un bon recurs per a la recuperació. No participen per evitar que la dinàmica de l’entitat no es desvirtuï. A les reunions només participen addictes que s’estan recuperant o s’han recuperat.—Sí, és clar, els animem a assistir. Però és convenient que s’inscriguin. Els addictes estan convidats i, a més, és una bona manera de començar per deixar-ho. Sovint, assistir a una reunió resulta un punt d’inflexió, es marca un punt d’arrencada per deixar de consumir drogues. Els assistents són addictes en recuperació, molts fa molt de temps, fins i tot anys, que no consumeixen i això pot marcar molt.— No fem cap cens, no preguntem i, per tant, no tenim un perfil majoritari. Com a percepció meva d’haver assistit puc dic que majoritàriament són persones d’entre 35 i 45 anys i més homes que dones. La majoria tenen problemes amb més d’una substància.—No fem distincions, però tampoc preguntem què ha consumit cadascú. Dins de les reunions no esmentem les drogues perquè és contraproduent parlar sobre què es consumeix i en quina quantitat. Ens centrem, sobretot, en la recuperació. Val a dir que, si fa molts anys no consumeixes, desconnectes de la part del consum i, per tant, s’ha d’estar al carrer per saber què es consumeix.—Oferim grups de suports per a persones que desitgen recuperar-se de l’addicció a les drogues i també complementa el seguiment per a persones que han estat en procés de rehabilitació en centres de tractament.El fonament de Narcòtics Anònims és que els addictes s’ajuden mútuament a recuperar-se. Els membres es reuneixen regularment per parlar de la seva experiència en recuperació. Els que tenen més pràctica treballen individualment amb els més nous. Als que vénen per primera vegada se’ls anima a tornar a una nova reunió. El programa de recuperació és el que va crear Alcohòlics Anònims i vam adoptar el mateix. Molt resumidament consisteix a demanar ajuda, adonar-nos que tenim un problema, crear vincles de confidencialitat, esmenar el dany causat i ajudar les persones.—No hi ha un motiu. És una barreja de tot. La pressió física influeix, perquè t’acabes trobant malament, hi ha tot un seguit d’àmbits que exerceixen pressió, la social, la familiar... Però, finalment hi ha quelcom que s’encén a dins teu, com una crida que fa prenguis la decisió. Hi ha quelcom que succeeix quan una persona no ho té massa clar i assisteix a una de les reunions. Allí es troba amb gent que fa més de 10 o 20 anys que no consumeix i això és com una bufetada, veure que es pot...—O es redueix l’assistència. Quan la gent comença acostuma a anar cada dia. Però, encara que portis molts anys sense consumir, s’hi va, perquè s’acaba convertint en una teràpia gratuïta. L’addició està associada a cert grau de sensibilitat i, per tant, continuar anant-hi serveix com a teràpia. De la mateixa manera que les reunions serveixen també per a prevenir recaigudes.