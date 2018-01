Un camió cisterna s'ha encès a l'AP-7 a Tarragona

Cinc dotacions de bombers han treballat per apagar l’incendi

Actualitzada 28/01/2018 a les 16:22

Els bombers han hagut d’apagar un incendi que s’ha originat a la cisterna d’un camió que circulava per l’AP-7 a l’alçada de Tarragona. El foc ha afectat la cisterna que transportava productes alimentaris i alguns matolls del voral de l’autopista. Cinc dotacions de bombers s’han desplaçat fins al lloc dels fets per extingir l’incendi que no ha causat cap ferit.