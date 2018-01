El guanyador del campionat anirà a la competició europea

Actualitzada 28/01/2018 a les 16:42

Quatre equips catalans de Quidditch han disputat aquest matí un torneig a la vora del riu Francolí per decidir quin serà l’equip que accedeixi a l’European Quidditch Cup on participaran 32 equips d’arreu del vell continent que es disputarà a Alemanya. Tarragona té un equip representant anomenat Nightmare Grims Camp de Tarragona. El Quidditch és un esport que pretén representar la competició de les pel·lícules de Harry Potter on enfrontava les diferents cases de la famosa saga.