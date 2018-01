Una associació contrària a la immersió lingüística en català a l'escola convoca un acte a Torreforta

Afirma que el nacionalisme ha aconseguit que els pares, com els seus fills, tinguin por d'expressar-se en castellà, la seva llengua materna, a les escoles

26/01/2018 a les 19:55

L'Assemblea por una Escola Bilingüe ha convocat per aquest dissabte, 27 de gener, al matí, pares, mares i docents a una Festa per una Escola Bilingüe al Centre Cívic de Torreforta.L'acte s'iniciarà a les 10.30 h del matí i s'allargarà fins a les 14 h, tot i que es preveu que l'acte central sigui a les 12.30 h les activitats previstes inclouen actuacions, música, xocolatada i també assessorament a pares i mares i exposició de testimonis.Segons explicava la presidenta de l'entitat, Ana Losada, la voluntat de la trobada és la «d'unir forces per trencar el silenci dels que, tot i rebutjar el model d'immersió lingüística obligatori, no s'atreveixen a reivindicar els seus drets, moltes vegades perquè els desconeixen i altres perquè no saben com reclamar-los».L'Assemblea manté posicions manifestament enfrontades a qualsevol plantejament independentista i considera que utilitza de manera «descarada, la 'seva' escola catalana».Consideren que els pares que reclamen l'abolició de la immersió lingüística es mantenen en silenci per les «consignes reiterades del nacionalisme català», que, segons afegeixen, aconsegueixen que «en creuar les portes del centre escolar, com els seus fills, premen el botó 'off' de la seva llengua materna, l'amaguen i s'expressen només en català».