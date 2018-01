El tarragoní Frederic Porta treu a la llum a 'Sàpiens' un expresident comunista que el Real Madrid amaga

El reportatge també ha estat elaborat per l'historiador Ramon Usall i s'inclou a l'última edició de la revista, que estrena disseny i formats

Ja és als quioscos la nova edició de la revista Sàpiens, que inclou un reportatge d’investigació central dedicat a Antonio Ortega, el president del Reial Madrid assassinat al garrot vil per Franco.El periodista i productor televisiu tarragoní Frederic Porta i l’historiador Ramon Usall són els que signen la informació i, per recollir-la, han seguit la pista del desè president del club madrileny, esborrat deliberadament de la història de l'entitat. De fet, no se’l menciona a la galeria de presidents del web, ni en les desenes de publicacions editades, ni en l’apartat del museu dedicat a la història de l’entitat blanca.Ortega va ser un militar republicà i comunista que es va situar al capdavant del club madrileny durant la guerra civil i que el 15 de juliol de 1939, i després d’un judici sumaríssim, va ser assassinat pel franquisme.La revista, que és líder en vendes en català, ha fet una aposta pel redisseny visual i també per la incorporació de nous recursos narratius i temàtics. En aquesta ocasió, a més, la publicació arriba a quiosc acompanyada del dvd '1-O' produït per Mediapro i que es va poder veure recentment a TV3.Sàpiens ha incorporat nous dissenyadors i il·lustradors, i als seus col·laboradors ha sumat nous historiadors, periodistes i escriptors, com Albert Sánchez Piñol, Genís Sinca, Josep M. Ganyet, Maria Carme Roca, o Jordi Graupera, entre d'altres.A escala conceptual, la revista estarà dividida en tres parts: Brúixola (dedicat sobretot a temes d'actualitat), Reportatges i Viure (un compendi de seccions relacionades amb les humanitats).