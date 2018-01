Trenquen vidres i punxen rodes dels vehicles als carrers de Bonavista

Molts dels veïns han estat víctimes del vandalisme als seus cotxes en més d’una ocasió i es mostren preocupats per la manca de seguretat

Actualitzada 25/01/2018 a les 19:48

Més presència policial

Amb els vidres trencats, les rodes punxades o amb les portes danyades, així és com s’han trobat alguns veïns de Bonavista els seus vehicles estacionats al carrer en les darreres setmanes. Molts d’ells asseguren que han patit aquesta situació més d’una vegada i que de poc serveixen les denúncies.Vandalisme o robatoris: alguns veïns asseguren que els han trencat el cotxe sense endur-se res de l’interior i, en altres casos –però en menor quantitat– la trencadissa ha servit per sostraure algun objecte.El darrer cas es va produir el passat cap de setmana, el 20 de gener, al carrer U, on van trencar un dels vidres laterals d’un vehicle. Segons apunta un veí de Bonavista, no és la primera vegada que passa això en aquest indret. «En aquest mateix carrer em van forçar la porta i es van emportar la pantalla», apunta un altre veí. Una setmana abans, un propietari es va trobar el seu amb les quatre rodes punxades al carrer Quatre. «I li ratllen la carrosseria cada dos per tres», assegura el veí. El mateix li va passar a una altra veïna del barri durant la mateixa setmana, qui assegura que es va trobar la carrosseria completament ratllada. «M’han trencat el vidre dues vegades en un mes», assegura el propietari del vehicle que es mostra a dreta de la fotografia. Per altra banda, la propietària del cotxe que apareix en la fotografia inferior afirma que no només es va trobar les quatre rodes punxades del vehicle ara fa tres setmanes, sinó que també li havien ratllat la carrosseria. Els testimonis són nombrosos a Bonavista en els darrers mesos.Els residents d’aquest barri tarragoní afirmen que els vàndals actuen nit i dia impunement. Troben a faltar més presència policial per a, si més no, dissuadir els responsables d’aquesta situació. Un dels veïns alerta dels perjudicis que aquest fenomen pot comportar als negocis de Bonavista que són freqüentats per molts visitants que volen gaudir de l’oferta de tapes del barri.