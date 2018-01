Repsol invertirà 25 milions en tasques de manteniment de plantes de Tarragona

Una mitjana diària de 1.100 persones, a més de les 2.700 habituals, passaran per les instal·lacions del complex

Actualitzada 26/01/2018 a les 13:58

Parada a les plantes químiques d'OPSM, poliols flexibles/polimèrics i glicols

Repsol invertirà més de 25 milions d'euros en la parada de l'àrea química del complex industrial de Tarragona, que començarà a finals de gener. Els treballs s'allargaran durant les properes setmanes i permetran dur a terme tasques d'inspecció, manteniment i inversions en innovació tecnològica i medi ambient, així com desenvolupar tasques de reparació i neteja d'equips. Entre el personal de Repsol i el de les empreses col·laboradores, una mitjana diària de 1.100 persones passaran per les instal·lacions del complex, a més de les 2.700 habituals. Fonts de Repsol destaquen la voluntat de fomentar l'ocupació entre les empreses i els treballadors de l'entorn immediat.Aquest tipus de parades de manteniment estan programades i es regeixen per un calendari plurianual. Es van repetint de manera periòdica per a la revisió, manteniment i millora de les unitats.D'aquesta manera, es pretén garantir l'operativitat de les plantes i l'eficiència energètica i la competitivitat durant el proper cicle, segons informen fonts de Repsol.Els treballs impliquen la suspensió temporal de l'activitat d'una part del complex industrial, a les plantes químiques d'òxid de propilè/estirè i els seus derivats, i d'una de les de cogeneració d'electricitat i de tractament d'aigües residuals. També s'intervindrà en una de les torxes de Repsol Química.Les tasques de manteniment que es duran a terme en les diferents unitats durant la parada representen al voltant de 400.000 hores/home i estan destinades a millorar la disponibilitat operativa de les plantes.Segons fonts de Repsol, després d'una actuació d'aquestes característiques, les unitats recuperen les seves condicions originals per operar, d'acord amb els estàndards de seguretat més elevats, duent-se a terme amb la major optimització possible en temps i costos.