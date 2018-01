Quatre contenidors incendiats a Campclar

Tres contenidors han cremat a la Rambla Ponent, mentre que un quart s'ha incendiat al carrer Riu Llobregat

Actualitzada 26/01/2018 a les 09:06

Quatre contenidors van cremar, la nit d'ahir dijous 25 de gener, al barri tarragoní de Campclar. Els Bombers de la Generalitat van rebre el primer avís a dos quarts de nou del vespre, quan un particular va alertar que s'estava incendiant un contenidor de brossa a la Rambla de Ponent. El contenidor va quedar totalment calcinat i el foc en va afectar dos més de propers, per la qual cosa finalment van ser tres els contenidors cremats. El segon avís es va rebre a dos quarts d'onze de la nit procedent del carrer Riu Llobregat, on va cremar parcialment un quart contenidor.En ambdós casos una dotació de Bombers es va traslladar fins el lloc per extingir el foc. En el primer cas el vehicle desplaçat va treballar prop de mitja hora, mentre que en el segon incident els Bombers van poder apagar les flames en prop de 20 minuts.