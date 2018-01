La Marató de Tarragona afectarà el trànsit aquest diumenge

La cursa SBHotels començarà a les 9 hores a la zona de l'Anella Mediterrània i acabarà al mateix punt cap a les 14.15 hores

Actualitzada 26/01/2018 a les 13:43

Aquest diumenge es farà la SBHotels Marató de Tarragona que passarà pels diferents carrers de la ciutat. Per aquest motiu, des de les 9 hores fins a les 14.15 hores el trànsit es veurà afectat.La cursa començarà al barri de Camp Clar, a la zona de l'Anella Mediterrània, i passarà per la carretera València (N-340) fins a la plaça Imperial Tàrraco. Des d'aquí es pujarà per tota la Rambla Nova seguirà per la Via Augusta fins arribar al Passeig Marítim Rafael de Casanoves (Platja de l'Arrabassada i el Miracle). Entre d'altres zones que es veuran afectades són el Moll de Llevant, l'avinguda Vidal i Barraquer, la Rambla Lluís Companys i l'Avinguda Roma. A partir d'aquí, la prova atlètica tornarà cap al punt de sortida (l'Anella Mediterrània).