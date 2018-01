La Diputació de Tarragona rebutja penjar una pancarta per la «llibertat dels presos polítics» a la façana de l'edifici

La CUP havia presentat una moció «simbòlica» que només ha comptat amb vuit vots a favor

Actualitzada 26/01/2018 a les 12:56

El plenari de la Diputació de Tarragona ha rebutjat aquest divendres penjar una pancarta amb el lema 'Llibertat presos polítics' a la façana del palau de la institució. És el que demanava una moció presentada per la CUP, que només ha comptat amb vuit vots a favor. El portaveu de la CUP, Edgar Fernández, veia en la proposta un acte «merament simbòlic per no normalitzar la situació i que serveix perquè la gent s'esperoni i vegi que anem de veritat». El president de la Diputació, Josep Poblet, ha justificat el rebuig del govern perquè creu que accions com aquesta poden ser «contraproduents» en «utilitzar façanes que són de tots per accions d'una part, per àmplia que aquesta pugui ser». Poblet també creu que la moció presentada «banalitza l'acció política fins a reduir-la a una proposa que pot semblar radical però que és de baix compromís».Durant el plenari ordinari de la Diputació de Tarragona també s'ha debatut una moció, presentada per la CUP, que proposava promoure aquells establiments turístics que generen impactes positius per al territori i els ciutadans segons criteris laborals, de gènere, mediambientals, lingüístics i de relació amb el municipi. La CUP ha acabat retirant el text després del debat i s'ha emplaçat a un diàleg amb Martí Carnicer, president del Patronat de Turisme de la Diputació.Durant el plenari també s'ha donat compte de l'aprovació definitiva de les bases reguladores del problema específic d'obres per al sanejament, abastament i distribució d'aigua potable i del programa de modernització d'equipaments informàtics per garantir l'administració electrònica.