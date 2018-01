29 comparses protagonitzaran la Rua de Carnaval

Es manté el recorregut de l'any passat, que s'iniciarà a l'avinguda Ramón i Cajal i acabarà davant el Campus Catalunya

Actualitzada 26/01/2018 a les 14:40

A la Rua de l'Artesania de Carnaval hi participaran un total de 29 comparses que reuniran a unes 2.000 persones que desfilaran pels carrers de la ciutat de Tarragona, el dissabte 10 de febrer.La rua d'aquest any manté el recorregut que es va fer al 2017, sortint de l'avinguda Ramón i Cajal i enfilant cap al carrer Rovira i Virgili per finalitzar a l'avinguda Catalunya. L'edició anterior va ser tot un èxit ja que va facilitar la mobilitat pel centre de la ciutat i les comparses es van poder lluir més.El Carnaval 2018 estrena una nova web que compta amb un diseny que facilita la consulta de les activitats. Aquesta busca donar més protagonisme a les imatges que genera a aquesta cita. La programació també es podrà consultar a través de l'app gratuïta TGN Agenda.