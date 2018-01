La meitat d’operacions quirúrgiques no urgents del centre superen la mitjana de dies d’espera de la resta d’hospitals catalans

A Oncologia, també se supera

Protestes arreu de l’Estat

Obrir quiròfans a les tardes

L’hospital Joan XXIII va tancar 2017 amb 13.290 tarragonins esperant a realitzar la primera visita amb l’especialista, segons xifres del CatSalut del darrer desembre. Les consultes externes que pateixen una major saturació són les de l’Al·lèrgia, amb 5 mesos (159 dies) de cua; Neurologia amb una demora de 4 mesos (122 dies) per ser atès; i Dermatologia, on fins al 31 de desembre hi havia en espera 2.039 ciutadans, i una mitjana de 4 mesos i mig (138 dies) fins a rebre atenció mèdica. Aquestes dues darreres especialitats esmentades superen la mitjana d’espera del global dels hospitals d’Utilització Pública de Catalunya. A la consulta de Neurologia, els usuaris de Joan XXIII són visitats 23 dies més tard que al global del territori i, a la de Dermatologia, els pacients han de suportar una espera de 49 dies més (vora un mes i mig) respecte a la resta de Catalunya.Pel que fa a les intervencions quirúrgiques, l’hospital de referència a la demarcació tampoc surt ben parat a les xifres de desembre. De les 53 intervencions catalogades amb «terminis de referència» (les que a priori no són urgents), que ofereix Joan XXIII, un total de 27 es realitzen amb una demora superior a la mitjana dels hospitals de Catalunya. Això suposa que en el 50,9% de les operacions, els tarragonins han d’esperar més que a altres punts de Catalunya.De fet, 6 intervencions quirúrgiques (dels ossos, de l’orella, nasals, d’estructures articulars, d’hemorroides i septoplàsties/rinoplàsties) arriben a superar els 7 mesos d’espera (entre 202 i 238 dies). Encara més demora presenta l’operació de reparacions articulars, on els pacients han d’aguantar fins a 9 mesos (279 dies) de mitjana, per entrar a quiròfan.De les 19 intervencions oncològiques que es realitzen a Joan XXIII, n’hi ha 6 que superen l’espera mitjana dels hospitals catalans: les Neoplàsties malignes de tràquea, bronquis i pulmó (25 dies a Joan XXIII i 18 de mitjana a Catalunya); la d’estómac (34 al de Tarragona i 20 a tot el territori); de mama (20 al centre tarragoní i 18 de mitja a la resta); de pell (21 dies enfront dels 20 a Catalunya); i la de recte i anus (26 jornades d’espera a Joan XXIII contra els 23 de la resta de centres). Finalment, la Neoplàstia maligna de pròstata encapçala la demora, amb 38 jornades d’espera, quan al global de Catalunya se situa en 29 dies.Si bé, és important remarcar que cap de les operacions oncològiques de Joan XXIII superen el «termini màxim d’accés garantit» de 45 dies (60 dies en cas de la intervenció de pròstata i bufeta no infiltrant), marcat per Salut en aquest tipus de malalties severes.En total, a 31 de desembre, 4.898 tarragonins estaven pendents de ser operats de qualsevol de les especialitats quirúrgiques de Joan XXIII. Destaca la intervenció de cataractes, amb 548 pacients en espera, i un termini mitjà de 3 mesos.Sanitaris, pacients, sindicats i col·lectius en defensa de la sanitat pública van realitzar ahir una jornada de protesta arreu de l’Estat (42 centres hospitalaris de 12 comunitats autònomes), per denunciar les immenses llistes d’espera que pateixen els ciutadans al sistema públic de salut. A Tarragona, sota el lema «Les llistes d’espera maten», el Grup de Defensa de la Sanitat ha dut a terme una concentració al vestíbul de Joan XXIII a les 12 del migdia, que s'ha repetit a les sis de la tarda per part d’altres sindicats.Els manifestants han exigit a la direcció de l’hospital tarragoní, la creació d’un torn de tarda per tal «de poder explotar al cent per cent els recursos existents», ha exposat Carmen Sánchez, del Grup de Defensa de la Sanitat. «Parlem de quiròfans, dels laboratoris, de l’alta tecnologia de les proves i de les consultes externes. Hauríem de funcionar de 8 del matí a 9 de la nit. No podem tenir un TAC que es faci servir només 7 hores al dia», ha demanat la treballadora sanitària. Per a Agustí Aragonés, del mateix col·lectiu, tampoc s’hauria de descartar la idea d’incorporar un torn de nit: «Si convé, es fa. La gent no pot estar en una llista d’espera», ha apuntat, tot denunciant que la direcció de Joan XXIII, quan es van realitzar les obres d’ampliació i renovació de la unitat de Cirurgia Major Ambulatòria (entre 2015 i 2016) va derivar operacions a altres hospitals «mentre tenien tancats a la tarda alguns quiròfans operatius».Els sindicalistes han demanat igualment, la fi dels concerts amb centres privats, i la unificació dels convenis col·lectius. També han reivindicat que els facultatius no haurien de poder treballar alhora a la sanitat pública i a la privada, ja que, segons Aragonés, «és una incompatibilitat. És molt fàcil endur-se la part pública a la privada per interessos».A banda, han exigit al CatSalut major transparència en la gestió de les llistes d’espera. Volen que s’informi els usuaris sobre la seva posició a la cua o els dies que els hi manquen per ser atesos, «perquè puguin fer un seguiment sense que se’ls hi amagui informació», ha explicat Sánchez.