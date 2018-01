Localitzen restes d'època romana i moderna al carrer de la Nao

Fa uns anys es va trobar, en aquesta zona de la Part Alta, trams corresponents a una font del Fòrum de la Província o d’una terma

Actualitzada 24/01/2018 a les 21:50

La intervenció urbanística que s’està duent a terme al carrer de la Nao i a altres pròxims a aquest, per millorar la xarxa de clavegueram, ha posat al descobert restes pertanyents a diverses èpoques, des de la romana a la de l’Era Moderna. El seguiment arqueològic, en fase d’execució, ha permès trobar sediments de construccions de Tarraco, en la zona que es corresponia a la gran plaça del Fòrum de la Província. A més, també s’ha localitzat un clavegueram datat en els segles XVIII o XIX, que es caracteritza pel tipus de rajola emprat.Les restes que fins ara han aflorat no són d’especial rellevància, però aportaran nova informació sobre la transformació que, al llarg dels segles, ha patit aquest carrer de la Part Alta i els situats al seu voltant, com el d’En Vilarroma. Cal recordar que fa menys d’una dècada es van localitzar, a la confluència del carrer de la Nao amb Destral, restes que es van atribuir, inicialment, a una font del Fòrum de la Província o corresponents a una terma, probablement d’una casa que es va construir a partir de l’evolució urbanística de la segona terrassa de Tarraco.