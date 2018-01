La Rambla Nova serà reformada quan els marxants se'n vagin a Corsini

Tots els grups del consistori feliciten la regidora del PP, Elisa Vedruna, per introduir propostes a les bases per a l’atorgament de subvencions esportives

Actualitzada 25/01/2018 a les 20:10

La renovació de la Rambla Nova quan els marxants s’hagin reubicat a la plaça Corsini i el pla urbanístic de la Budellera ha estat part del contingut més interessant que ha abordat el ple de l’Ajuntament. La sessió ha començat amb el nomenament com a regidor de Dídac Nadal, qui ha assumit el càrrec de portaveu del Partit Demòcrata que va ostentar Albert Abelló fins a la seva mort el passat 20 de desembre. Ja entrats en matèria, es va produir un fet del tot insòlit. Tots els grups de l’arc municipal han felicitat la regidora Elisa Vedruna, del Partit Popular, per l’elaboració de les bases que regeixen l’atorgament de subvencions per a activitats esportives i la seva promoció, proposta que ha estat aprovada per unanimitat.En la seva intervenció, Vedruna ha subratllat que «el diner públic és un patrimoni sagrat i l’hem de gestionar en funció de les necessitats de la ciutat i pensant en el bé comú». El passat més de novembre, Vedruna va remetre l’esborrany als grups polítics «i hem intentat recollir la major part de les propostes de millora que van fer». Les felicitacions han arribat des de grups com ERC, PDeCAT o CUP, si bé la regidora cupaire Laia Estrada ha dit que és molt positiu que, «si es produeixen actes racistes, s’hauran de retornar les subvencions, però ens entristeix que no s’hagi incorporat una proposta per fer el mateix en el cas d’accions sexistes, quan en el món de l’esport hi ha molta homofòbia».El ple de l’Ajuntament també ha aprovat amb el vot favorable de tots els grups una moció d’ERC en la que es demanava «l’arranjament dels desperfectes puntuals i els elements de deteriorament més urgents» i «realitzar un projecte urbanístic de la Rambla». El regidor republicà Xavier Puig ha dit que el principal passeig de la ciutat «viu moments decadents, quan és el carrer més emblemàtic de Tarragona». Puig ha afegit que «no plantegem un calendari estricte perquè volem que hi hagi consens».La regidora del PSC i portaveu de l’equip de govern, Begoña Floria, ha respost al grup d’ERC dient que, «a la Rambla, hi ha 168 bancs, i només un està trencat», com va denunciar aquesta formació. «És evident que, quan se’n vagin els marxants de la Rambla, hi haurà un espai on s’actuarà de manera integral». Floria, s'ha mostrat crítica amb la moció, motiu pel qual va sorprendre el vot favorable del grup socialista. L’alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, ha dit que van votar afirmativament «per coherència, perquè reformarem la Rambla», i ha afegit, com a curiositat, «que el passat estiu vam pintar 130 bancs». El portaveu de Ciutadans, Rubén Viñuales, ha qualificat de «sorprenent» la intervenció de Floria: «Semblava que votaria ‘no’ i ha votat ‘sí’».La Junta de Govern Local ha suspés l’aprovació inicial del pla urbanístic de la Budellera, on està previst construir més de 5.000 habitatges, perquè la Junta de Compensació no ha inclòs, en el nou projecte que va presentar, les consideracions que li va fer la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Generalitat. En aquest context, la regidora del PSC Begoña Floria, responsable del projecte, ha afirmat que «la Budellera s’ha de fer», entre altres motius, perquè és una intervenció «important per evitar que hi hagi especulació i puguin els preus dels habitatges». La previsió de l’Ajuntament és que, en el conjunt de Tarragona, «es facin 500 pisos cada any». La portaveu de l’equip de govern ha arribat a dir que «el de la Budellera és un projecte d’esquerres, perquè farà possible que la gent pugui viure prop del mar».El futur barri que es construirà entre les instal·lacions del Club Gimnàstic i la urbanització Boscos «no tindrà l’impacte visual com succeeix amb Sant Pere i Sant Pau, perquè els edificis seran similars als de la Vall de l’Arrabassada». El nou projecte que va presentar la Junta de Compensació «evoluciona en positiu les demandes que van fer els ciutadans i millora aspectes com els de la sostenibilitat i la mobilitat».La suspensió de l’aprovació inicial del PPU 40 va ser celebrada el dimecres per les organitzacions veïnals que s’hi oposen, entre elles la Federació d’Associacions de Veïns de la Zona de Llevant, que d’ençà que es va conèixer la proposta urbanística per aquest espai del terme municipal, van considerar que el projecte és desproporcionat. Un dels punts que qüestionaven era la nova connexió amb l’A-7 que s’haurà de fer. En aquest sentit, Floria ha reconegut que «s’ha d’arreglar, junt amb altres temes menors, i per això demanem la suspensió del tràmit».Una moció presentada per la CUP, per «instar la Generalitat a fer front a la situació d’emergència social», ha estat la que ha obtingut un resultat més dividit. Va prosperar per 13 abstencions (ICV, PP i PSC), 8 vots a favor CUP, UpA, PDeCAT i ERC) i 4 en contra Beatriz Pérez i Cs). La moció proposa «instar de forma urgent al nou Parlament de Catalunya a aprovar de nou totes aquelles lleis, suspeses o anul·lades pel Tribunal Constitucional en l’anterior legislatura, per tal de fer front a la situació d’emergència social».Per altra banda, el ple ha aprovat per unanimitat la proposta de signar un conveni amb la Diputació per al traspàs, a favor del municipi de Tarragona, de diversos trams de carretera de titularitat local.La moció presentada pel grup municipal de la CUP, en la qual es demanava canviar el nom de la plaça del Rei pel de plaça de la República i revisar el nomenclàtor de la ciutat, ha estat desestimada per 18 vots negatius i 7 afirmatius. Només la mateixa CUP, ERC i el PDeCAT han votat a favor. Els cupaires defensen que a Tarragona encara existeixen noms de carrers vinculats al franquisme, com Arce Ochotorena o Méndez Núñez, o molts amb referències monàrquiques, per la qual propugna un canvi. En el debat, el regidor de Junts per Avançar, Josep Maria Prats, ha dit que «avui és la festivitat de Sant Pau i sembla que algú hagi caigut del cavall». L’alcalde Ballesteros ha dit que «és absurd voler barrejar conceptes», però ha acceptat crear la Comissió del Nomenclàtor.El mercadet de Bonavista ha cobrat protagonisme al ple municipal, i no només per la pancarta de protesta que ha estés Juan Antonio Heredia, propietari del bar Los Pilares que, des de fa més d’un any, manté oberta una disputa amb l’empresa Espimsa. Entre altres qüestions, Heredia considera que la seguretat no està garantida en un mercadet que rep milers de persones. La regidora i presidenta d’Espimsa, Elvira Ferrando, en resposta a una pregunta plantejada des de l’oposició han anunciat que «el Pla d’Autoprotecció està en la fase final» i ha dit que, per confeccionar-lo, «s’han fet estudis d’evacuació» de persones en cas de produir-se un incident. Una de les mesures és que, en el cas d’un accident a la indústria química, i davant la necessitat de les persones que es trobessin al mercadet de confinar-se, «es poden tancar en cotxes», ha comentat Ferrando, qui va afegir que, des del passat desembre, «hi ha una ambulància». La presidenta de l’empresa municipal ha recordat que «fa trenta anys que Espimsa gestiona el mercadet» i per primera vegada els treballadors han fet un curs de seguretat «per saber com actuar».