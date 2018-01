L'Ajuntament suspèn avui l'aprovació inicial del pla urbanístic de la Budellera

ERC preguntarà a l’alcalde Ballesteros per la qüestió en el ple municipal i les organitzacions veïnals de Llevant celebren que s’imposi «el sentit comú»

L’aprovació inicial del Pla Parcial Urbanístic 24, el que afecta l’àrea de la Budellera, quedarà suspesa aquest migdia en la reunió que celebrarà Junta Govern Local. El motiu obeeix al fet que els promotors no han tingut en compte unes consideracions que va fer al projecte la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Generalitat. L’Ajuntament va emetre ahir un comunicat informant de la decisió que adoptarà la Junta de Govern Local, després que el grup municipal d’ERC anunciés la presentació d’una pregunta al ple municipal que se celebrarà, precisament, abans que la Junta abordi aquest punt en l’ordre del dia, que té, com enunciat, «suspendre l’aprovació inicial del Pla Parcial Urbanístic 24, modificat, presentat per la junta de compensació provisional del sector». Per la seva banda, la presidenta de la Federació d’Associacions de Veïns de la Zona de Llevant, Gemma Fusté, es va mostrar «molt satisfeta» per la mesura i va dir que «s’ha imposat el sentit comú», per la qual cosa «felicito l’Ajuntament».En el comunicat, el govern municipal va informar que la suspensió de l’aprovació inicial del PPU 24 estarà vigent «fins que s’esmeni el document en aspectes que encara no es tenen prou en compte». Begoña Floria, regidora delegada de la Budellera, va manifestar que, «malgrat que s’ha millorat substancialment el projecte, queden qüestions a resoldre, com la connexió amb l’A–7 o un pla d’etapes –de desenvolupament del pla– més esglaonat». L’enllaç del futur barri amb l’autovia va ser uns dels aspectes que ja van qüestionar les entitats veïnals fa més d’un any, quan es va saber de l’existència del projecte.L’Ajuntament informarà la Junta de Compensació que «disposa de tres mesos per esmenar el projecte per tal que s’adapti al requerit». En aquest context, Floria va recordar que «aquest polígon és molt important per a la ciutat, per la qual cosa cal garantir que es dugui a terme el més aviat possible, però sense renunciar al fet que tots els aspectes de sostenibilitat social i econòmica, mobilitat i creixement esglaonat, estiguin ben resolts».El portaveu d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament, Pau Ricomà, va informar ahir al matí que el seu grup presenta una pregunta al plenari, després d’assabentar-se de l’ordre del dia de la Junta de Govern Local. «El futur de la Budellera és un tema que ens preocupa a nosaltres i a moltíssims tarragonins, i volem que l’alcalde ens expliqui els motius d’aquesta suspensió».El grup d’ERC és contrari al projecte urbanístic que afecta un ampli espai de territori del terme municipal localitzat entre l’A–7 i la platja Llarga, i des de les instal·lacions del Club Gimnàstic a la urbanització Boscos. «Rebutgem el projecte i alertem que el nou pla presentat no compleix les prescripcions obligatòries que va marcar la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Generalitat», va dir Ricomà, qui va afegir que «hem pogut estudiar el darrer projecte que van presentar els promotors i creiem que no resol requisits fonamentals, com la divisió de la urbanització per polígons». Aquest grup municipal és partidari de «replantejar el model urbanístic de la ciutat, començant per la Budellera, i apostar per intervencions urbanístiques que cohesionin i regenerin Tarragona, revitalitzin el centre i preservin els espais verds», va remarcar Ricomà.«Estem contents que se suspengui l’aprovació inicial del pla i pensem que s’ha imposat el sentit comú». La frase és de la presidenta de la Federació d’Associacions de Veïns de la Zona de Llevant, Gemma Fusté, qui lidera, junt amb altres representants d’entitats veïnals, l’oposició al projecte de construir un barri amb prop de 5.000 habitatges. Fusté va manifestar a aquesta redacció que la decisió que prendrà avui la Junta de Govern Local «dóna la raó a la gent que diu que ara no és el moment de fer un projecte com el de la Budellera i sí d’actuar urbanísticament al centre de la ciutat per relligar-la amb els espais que encara estan buits».Per a les persones reticents al projecte de la Budellera, la suspensió obre la porta al fet que «no es pugui fer, ja que la nova llei d’urbanisme de la Generalitat, en fase de redacció, no el permetria». Fusté va dir «espero que estigui temps al calaix». En la seva opinió, «crec que serà difícil fer-lo si s’aprova abans la llei de la Generalitat, perquè és del tot oposat al que vol fer el Govern».Fusté va declarar sentir-se «molt satisfeta» per la decisió del govern de la ciutat: «Vol dir que ho volen fer bé, però ja hauria d’haver-ho plantejat abans». Per La presidenta de l’organització veïnal de Llevant va subratllar que «no anem en contra del creixement urbanístic de Tarragona, sempre que les coses es facin de manera correcta. Sí que estem en contra de macroprojectes com el de la Budellera».