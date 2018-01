Jubilats de la UGT i CCO lliuren signatures per un increment digne de les pensions

Juntament amb la Plataforma Unitària de la Gent Gran han posat en marxa una campanya de recollida de signatures per augmentar les pensions

La Unió de Jubilats i Pensionistes de la UGT de Catalunya, la Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO de Catalunya i la Plataforma Unitària de la Gent Gran han posat en marxa una campanya de recollida de signatures contra l’insuficient increment del 0,25% de les pensions per a l’any 2018 i per exigir la seva revalorització en funció de l’IPC. En aquest sentit, un centenar de persones s'han concentrat avui a les 11.30 a la Tresoreria de la Seguretat Social (Rambla Nova, 84) per lliurar aquestes signatures.L’acció se suma a la campanya estatal per exigir un augment d’aquestes prestacions que no suposi una pèrdua constant del poder adquisitiu de les persones pensionistes.