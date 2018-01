Els Mossos prohibeixen als CDR de Tarragona protestar en grups de més de 19 persones

La policia catalana identifica una noia durant la concentració, que ha reunit unes 200 persones

Una noia va ser identificada pels Mossos d’Esquadra avui a la tarda, quan plegava una pancarta que va ser mostrada durant la concentració d’unes dues-centes persones, convocada pels CDR, davant la Subdelegació del Govern per demanar «la llibertat dels presos polítics». La reunió acabava de començar, quan els participants en l’acte van advertir que «els Mossos ens han demanat que no formem grups de més de dinou persones i, en cas contrari, demanaran els papers per identificar els convocats». La noia identificada va afirmar a la policia catalana que la convocatòria s’havia fet a través de les xarxes socials. Aquest dimecres s'han complert cent dies de l’empresonament dels presidents de l’Assemblea Nacional Catalana i d’Òmnium Cultural, Jordi Sánchez i de Jordi Cuixart, respectivament, fet que van recordar els participants en la concentració.Sergi Albarrán, president d’Esquerra Republicana del Camp de Tarragona, i persona que va resultar ferida el passat 1 d’octubre a conseqüència d’una càrrega policial, va manifestar a aquesta redacció que «prohibir que ens reunim va contra la llibertat d’expressió: és increïble». Albarrán va lamentar que s’estigui aplicant «un doble raser». «Diuen que ens identificaran si formen grups de més de dinou persones, quan no va passar res el diumenge en la manifestació de policies a Barcelona», va dir. El dirigent republicà va qualificar aquesta situació de «ridícula, com les paraules del ministre Zoido quan va dir que buscarien Carles Puigdemont pels camins, per terra, mar o aire».Els participants en la concentració van corejar frases com «l’1 d’octubre, ni oblit ni perdó» o «Puigdemont, president», van demanar la dimissió del president del Govern de l’Estat, Mariano Rajoy, i van cridar «contra el feixisme, ni un pas enrere», «llibertat presos polítics» o «els carrers seran sempre nostres».Entre les persones que van participar en la concentració hi era el portaveu del grup municipal d’ERC a l’Ajuntament de Tarragona, Pau Ricomà, qui, en relació a l’advertiment fet pels Mossos d’Esquadra, de no formar grups de més de dinou persones, que «no sé don surt aquesta mesura». Ricomà la va qualificar de «surrealista» i va afirmar que «és poc habitual».El polític republicà va assegurar que el Govern de l’Estat «té pànic al fet que la gent s’expressi lliurement» i va mostrar la seva «repulsa» per «la situació que s’està vivint: demanar que no es formin grups de més de dinou persones forma part d’aquesta dinàmica». La concentració va transcórrer amb normalitat i el fet més remarcable va ser la identificació d’una persona.